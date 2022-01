PALAZZETTO DELLO SPORT- PALAFRANCHINO: NUOVO PARQUET, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PARCHEGGIO. ABBIAMO UNA STRUTTURA STUPENDA.

L’ennesimo obiettivo raggiunto. Il PALAFRANCHINO, ereditato in condizioni pietose, in pochi anni (a step e con sacrifici enormi) lo abbiamo rimesso a nuovo per i nostri giovani. LO SPORT È VITA.