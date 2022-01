SAN SEVERO – Il mercato settimanale del giovedì si svolgerà regolarmente domani, giovedì 6 gennaio 2022, giorno dell’Epifania

Il mercato settimanale del giovedì si svolgerà regolarmente domani, giovedì 6 gennaio 2022, giorno dell’Epifania.

A comunicarlo il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta, l’Assessore alle Attività Produttive Felice Carrabba e i rappresentanti locali di Confcommercio e Confesercenti che hanno accolto con favore il provvedimento di rettifica della data di svolgimento del mercato settimanale.

“In un periodo in cui si registra un forte calo delle vendite con conseguente notevole disagio economico per gli ambulanti – spiega il Sindaco Miglio -, l’Amministrazione Comunale ha inteso accogliere la richiesta degli operatori e delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, UNIBAT – CasAmbulanti, A.N.A. UGL, G.O.I.A. – FENAPI, che, stante la concomitanza di data con altri mercati provinciali, hanno chiesto la possibilità di svolgere il mercato regolarmente di giovedì. In una fase così delicata per la nostra salute, dopo le dovute e consuete raccomandazioni già espresse agli operatori, voglio fare appello al senso di responsabilità di ognuno, ambulanti, ma anche utenti, per seguire ed osservare con buon senso le regole imposte, al fine di evitare il diffondersi del Covid”.

SAN SEVERO, 5 gennaio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo