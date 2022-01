SAN SEVERO – ON LINE L’ALBUM “POKER D’AUTORE”. LA POESIA DEI CANTAUTORI DAUNI

Un ruolo quindi che molto può dare ad ogni territorio e che senz’altro va sempre più sostenuto, sia nei festival che attraverso l’attività degli enti preposti all’arte e alla cultura: consapevoli che si cresce realmente solo attraverso i propri artisti.

Diversi i generi toccati in POKER D’AUTORE, dal pop al rock, fino alla canzone d’autore ed etnica, per chiudere con il folk e l’omaggio alla Lingua Madre.

I brani proposti: Tempo libero, Enrica, la luna e il mare e Come un appuntamento di Matteo Marolla.

Di Alessandro Napolitano le canzoni Muro di gomma, E per me stesso e L’eco dell’ambulante, a cui seguono Non ce la faccio più, In coerenza e Il mio mare di Antonio Francesco Parisi.

A chiudere la raccolta le canzoni Nomade mediterraneo, Arriveranno gli americani e Durme mò di Nazario Tartaglione.

Un appuntamento da non perdere con la musica e la poesia di Capitanata, in omaggio on line per due settimane circa.