Covid: in Puglia 8.980 nuovi casi (10,3% test) e 15 morti. Aumentano ricoveri, +22 in area medica e +5 in intensiva

(ANSA) – BARI, 08 GEN – Oggi in Puglia si registrano 8.980 nuovi casi su 86.747 test (10,3% incidenza) e 15 decessi (ieri erano stati 5).

La maggioranza dei casi è stata individuata in provincia di Bari (3.340), seguono le province di Lecce (1.953), Foggia (1.135), Taranto (996), Bat (717), Brindisi (699).



Riguardano residenti fuori regione altri 108 casi mentre per 32 contagi la provincia di appartenenza è in via di definizione.

Delle 57.850 persone attualmente positive 430 sono ricoverate in area non critica (ieri 408) e 39 in terapia intensiva (ieri 34). (ANSA).