Covid: in Puglia 2.813 nuovi casi (7% dei test), due vittime. Sono 64.281 gli attualmente positivi, 45 in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 10 GEN – Sono 2.813 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 39.642 test giornalieri registrati (con una incidenza del 7%).

Le vittime sono due.

Questa l distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 1.571; Lecce, 620; Foggia, 313; Taranto, 123; Bat, 97; Brindisi, 56. I residenti fuori regione sono 17 e 16 in provincia da definire.

Le persone attualmente positive sono 64.281 e 444 quelle ricoverate in area non critica, mentre 45 sono i ricoverati in terapia intensiva, cinque in più di ieri.

Complessivamente sono 7.024 le vittime della pandemia.

(ANSA).