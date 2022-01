SAN SEVERO – DUE BOMBE DEVASTANO LA NOTTE. DANNI E TANTO SPAVENTO IN VIA D’ALFONSO E CORSO L. MUCCI

Due bombe a distanza di pochi minuti sono esplose nella notte a san Severo

Presi di mira un salone di parrucchieri e un negozio di materiale per party e ricorrenze.

Le deflagrazioni sono state molto forti facendo svegliare gran parte della popolazione. Le esplosioni sono state avvertite anche a chilometri di distanza.

La prima bomba è stata fatta esplodere intorno alle ore 3.15/30 dinanzi ad un rinomato salone di parrucchieri, “Li Quadri”, tra via Leccese e Via Filippo d’Alfonso, a 100 metri dal Commissariato di Polizia. La seconda, circa 5/10 minuti dopo, davanti l’ingresso di “Pirolandia”, negozio di materiale per party e ricorrenze, in corso Leone Mucci.

Ingenti danni e tanto spavento nella cittadinanza a causa di queste due forti esplosioni nel cuor della notte.

Sui luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.

Altre due bombe ad attività in piena notte dopo le altre della scorsa settimana ai danni di Romano e Afrodite, fanno precipitare la città nella paura e nell’angoscia totale.

Fonte San severo siamo noi