MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER VENERDÌ 14 GENNAIO ALLE ORE 17.30

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

PER VENERDì 14 GENNAIO ALLE ORE 17.30

È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per venerdì 14 gennaio con inizio alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

Comunicazioni del Sindaco. Protocollo d’intesa tra il Comune di Margherita di Savoia, Atisale s.p.a. e Terme di Margherita di Savoia s,r,l. – Approvazione schema di convenzione. Determinazioni.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE