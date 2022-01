STRADA GARGANICA, AL VIA IL DIBATTITO PUBBLICO PER PRESENTARE IL PROGETTO E ASCOLTARE I CITTADINI

Illustrato oggi nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, il programma dei lavori per il Dibattito Pubblico sulla futura realizzazione da parte di ANAS della nuova viabilità a scorrimento veloce tra Vico del Gargano e Mattinata, opera commissariata dal Governo ad Aprile 2021 per il suo rilevante impatto economico

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, il Commissario Straordinario e Responsabile ANAS Vincenzo Marzi, e il Coordinatore del Dibattito Pubblico Alberto Cena. Hanno chiuso i lavori il Viceministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Alessandro Morelli, i membri della Commissione VIA-VAS avv. Paola Brambilla, Coordinatrice della VIA, e la prof.ssa Monica Pasca referente delle infrastrutture lineari, e la Presidente della Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico Caterina Cittadino.

Partiranno nel pomeriggio del 19 gennaio, con un primo appuntamento a Vico del Gargano, gli incontri di dibattito pubblico, che hanno l’obiettivo di informare cittadini e soggetti interessati del progetto, esaminandone attentamente le potenzialità, le possibili alternative e gli impatti sul territorio.