FOGGIA – Disposti 4 Daspo “Willy” nei confronti di giovani soggetti coinvolti per la rissa avvenuta a settembre in Piazza Mercato

Disposti 4 Daspo “Willy” nei confronti di giovani soggetti coinvolti per la rissa avvenuta, nel mese di settembre 2021, in Piazza Mercato.

Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Foggia ha eseguito, nei confronti di quattro giovani coinvolti in una rissa avvenuta a fine settembre in Piazza Mercato, luogo noto per essere un centro di aggregazione giovanile soprattutto nelle ore notturne, il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. n. 130/2020, emesso dal Questore di Foggia.

In particolare, costoro la notte del 26 settembre 2021, unitamente ad altri soggetti avrebbero rapinato ed aggredito due ragazzi che, colpiti violentemente con calci e pugni, hanno riportato lesioni con prognosi di oltre 40 giorni.