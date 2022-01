Covid, Garavaglia “Per ripartire serve serenità”

ROMA (ITALPRESS) – “Spero che il Cts prenda atto della consapevolezza che questa situazione sta diventando endemica e che con il Covid bisogna imparare a conviverci. Serve un miglioramento del clima, una riduzione dell’ansia: abbiamo bisogno di serenità”. Lo dice il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in un’intervista Repubblica. “Avere un approccio più sereno non vuol dire nascondere i dare, ma dare i dati giusti, in maniera corretta”, conclude.

Solo con un clima “meno ossessivo” si può andare verso “una ripartenza il più veloce possibile”, perchè “il vero sostegno è far fatturare le aziende”.

