SAN SEVERO – BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IL TRENO DELLA MEMORIA 2022. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. SCADENZA 24 GENNAIO

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IL TRENO DELLA MEMORIA 2022. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. SCADENZA 24 GENNAIO

Con un pubblico AVVISO, il Segretario Generale del Comune di San Severo dott. Vito Tenore, ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al progetto “Il Treno della Memoria 2022”, nelle modalità previste nel Bando disponibili sul sito istituzionale www.comune.san-severo.fg.it

Si ricorda che la partecipazione al progetto è prevista per i giovani residenti nel Comune di San Severo, di un’età compresa tra i 16 e i 30 anni. La presentazione della domanda di partecipazione doveva avvenire entro le ore 12.00 del 13 gennaio. In seguito alle direttive dell’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la più alta partecipazione all’iniziativa per l’elevato valore socio-culturale e la rilevanza nazionale, è risultato opportuno riaprire i termini. Per partecipare al progetto “Il Treno della Memoria 2022” le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del prossimo lunedì 24 gennaio.

SAN SEVERO, 14 gennaio 2021

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo