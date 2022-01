BASKET SERIE A2 – Il derby di Puglia: Next Nardò – Allianz Pazienza San Severo

Serie A2 Old Wild West al giro di boa (sebbene con due settimane di ritardo causa rinvii per covid) per un derby dal sapore regionale su un proscenio nazionale; il giusto tributo per due società che hanno fatto tanto e bene per il basket pugliese negli ultimi anni ecco Andrea Pasca Nardó – Cestistica Città di San Severo!

I padroni di casa finora viaggiano con un ruolino di marcia che recita 8 punti con 4 vittorie su 12 partite disputate, un rendimento forse un gradino al di sotto delle aspettative iniziali per il team di Coach Gandini che, ad un roster di livello (Ferguson e Poletti su tutti, ma anche Fallucca e La Torre, il capitano e regista Burini ed il lungo Quintrell Thomas), ha aggiunto un top player della classe di Andrea Amato in sostituzione di Ennio Leonzio. Un terzetto tutto dal sapore dell’est europeo chiude invece il pacchetto under Tyrtyshnik, Jankovic e Jerkovic.

I Neri di Coach Bechi in stile NBA per l’impegno ravvicinato (oltre che per l’ennesima prestazione balistica di Ty Sabin! ) scenderanno in campo a meno di 48h dal recupero casalingo con Chieti, risoluti a tentare il colpaccio. Intensità, tiri rapidi, energia in difesa le armi per ‘matare’ i Tori salentini.

Si giocherà a porte chiuse al Palasport “S. Giuseppe da Copertino”di Lecce nuova casa dei neretini, ma non ancora completamente a norma, con palla a due alle ore 18.00 e consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS a partire dalle ore 17.45.

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo