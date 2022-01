GARGANO – Tragedia della strada, camion fuori strada: morto il conducente. Sul posto 118 e forze dell’ordine

Tragedia della strada in provincia di Foggia dove un camion, per cause da accertare, è finito fuori strada. Nulla da fare per il conducente, morto sul colpo. L’incidente si è registrato lungo la strada statale 693 “Dei Laghi di Lesina e Varano” al km 43,100 a Carpino. Il personale di Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità.