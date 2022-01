Covid: in Puglia 9.718 casi (12,6% dei test) e 12 vittime. Le persone ricoverate sono 559 e 55 in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 15 GEN – Sono 9.718 i nuovi casi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 76.689 test giornalieri registrati, con una incidenza del 12,6% di positivi sui test.

Le vittime sono state 12.

La provincia più colpita è quella di Bari con 3161 casi, seguita da Lecce con 1.701, Foggia con 1.396, Taranto con 1.292 e Bat con 1.123. Nel Brin disino i casi sono 917, i residenti fuori regione 64 e altri 64 di una provincia non definita.

Le persone attualmente positive sono 103.590, e di queste 559 sono ricoverate in area non critica e 55 in terapia intensiva.

Complessivamente le persone morte sono 7.059. (ANSA).