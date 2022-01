Covid, Sileri “Le regole verranno alleggerite presto, valutare i dati”

ROMA (ITALPRESS) – “Ora il Covid non è una semplice influenza, ma è più vicina a esserlo per chi è vaccinato. Le regole verranno alleggerite. Quando? Credo molto presto, vediamo adesso come andranno i contagi. Oggi con questa nuova variante si può distinguere con più facilità un positivo e un malato. Se sei vaccinato sei più protetto”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ospite di “Domenica In” su Rai 1.

