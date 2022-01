BASKET – SERIE A2 – RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO

di seguito i risultati delle gare della 13^ giornata di Serie A2 Old Wild West 2021/22, ultima di andata, le classifiche e il programma del prossimo turno:

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2021/22 – Risultati 13^ giornata

UCC Assigeco Piacenza-Bakery Piacenza 89-71 Novipiù JB Monferrato-Reale Mutua Torino 76-72 Agribertocchi Orzinuovi-Apu Old Wild West Udine 65-83 2B Control Trapani-Infodrive Capo d’Orlando 83-78 Gruppo Mascio Treviglio-S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 82-75 Staff Mantova-Giorgio Tesi Group Pistoia 66-85

Classifica:

Apu Old Wild West Udine 22 11-2

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 20 10-3

Giorgio Tesi Group Pistoia 20 10-3

Novipiù JB Monferrato 18 9-4

Gruppo Mascio Treviglio 18 9-4

UCC Assigeco Piacenza 16 8-4

Reale Mutua Torino 14 7-6

2B Control Trapani 12 6-7

Bakery Piacenza 10 5-8

Urania Milano 8 4-8

Staff Mantova 8 4-9

Infodrive Capo d’Orlando 6 3-9

Edilnol Biella 4 2-10

Agribertocchi Orzinuovi 2 1-12

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Apu Old Wild West Udine, S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù, Giorgio Tesi Group Pistoia e Novipiù JB Monferrato qualificate per la Final Eight Coppa Italia Serie A2 (11-13 marzo, in sede da definire)

Prossimi turni:

Recupero 12^ giornata:

19/01/2022 20:45 Infodrive Capo d’Orlando-UCC Assigeco Piacenza



16^ giornata, terza di ritorno:



22/01/2022 20:30 Giorgio Tesi Group Pistoia-Bakery Piacenza

23/01/2022 12:00 Staff Mantova-2B Control Trapani

23/01/2022 17:00 Infodrive Capo d’Orlando-Urania Milano

23/01/2022 17:00 Novipiù JB Monferrato-Agribertocchi Orzinuovi

23/01/2022 18:00 Reale Mutua Torino-S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù

23/01/2022 18:00 Gruppo Mascio Treviglio-UCC Assigeco Piacenza



23/01/2022 18:00 Edilnol Biella-Apu Old Wild West Udine

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS







SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2021/22 – Risultati 13^ giornata

Classifica:

Givova Scafati 20 10-2

OraSì Ravenna 18 9-3

Tezenis Verona* 15 9-4

Top Secret Ferrara 14 7-6

Allianz Pazienza San Severo 14 7-6

Tramec Cento 12 6-5

Umana Chiusi 12 6-6

Benacquista Assicurazioni Latina 12 6-6

Unieuro Forlì 12 6-6

Atlante Eurobasket Roma 12 6-7

Next Nardò 10 5-8

LUX Chieti 8 4-7

Stella Azzurra Roma 6 3-9

Ristopro Fabriano 4 2-11

*Tezenis Verona 3 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Givova Scafati, OraSì Ravenna e Tezenis Verona qualificate per la Final Eight Coppa Italia Serie A2 (11-13 marzo, in sede da definire)



Prossimi turni:

Recupero 9^ giornata:

19/01/2022 20:30 Tramec Cento-LUX Chieti