I buoni propositi degli italiani per il 2022: al primo posto prendersi cura di sè

ROMA (ITALPRESS) – Come consuetudine, con l’inizio dell’anno arriva il momento di porsi nuovi obiettivi per migliorarsi nelle abitudini e nel modo di approcciarsi la vita. Sono 2 italiani su 3 (66%) ad avere una lista di buoni propositi per il 2022, in aumento rispetto al 60% degli anni pre-pandemici. E sono in particolare i giovani: fra i 18-34enni sono 3 su 4 a porsi degli obiettivi per l’anno nuovo. A dirlo è il sondaggio di YouGov per David Lloyd Clubs, leader europeo nel settore del fitness, del benessere e delle racchette.

Quest’anno gli italiani scelgono la cura di sè stessi: quasi 2 persone su 3 (62%) hanno intenzione di dedicarsi all’attività fisica nel 2022 (contro il 43% del 2019), e sono soprattutto i più giovani a esprimere il desiderio di fare sport (71%). Tra gli altri buoni propositi maggiormente citati, risparmiare (52%) e prendersi cura di sè a livello mentale (43%).

La pandemia sta avendo, infatti, un forte impatto su quest’ultimo aspetto, con un’ondata di disagio psichico che si traduce spesso in ansia e depressione. E se in tempi pre-pandemici esercizio fisico e perdita di peso assumevano la stessa importanza, per gli italiani è oggi prioritario dedicarsi al proprio benessere mentale, in quanto parte integrante della salute della persona. Aspetto fondamentale per più della metà dei giovani (52%) e per loro strettamente connesso allo sport: 1 su 3 (33%) sceglie di allenarsi facendo sport ad alta intensità, come la corsa o gli allenamenti muscolari, per sfogare lo stress.

Attività legate al benessere mentale come la meditazione, il pilates o lo yoga risultano maggiormente interessanti per la fascia di età 18-34. Ad intercettare questi nuovi bisogni ci sono le palestre che propongono sempre più varietà nell’offerta dei corsi, includendo, oltre agli allenamenti più impegnativi dal punto di vista fisico, anche lezioni che pongono maggiore attenzione al benessere interiore.

Con i suoi oltre trent’anni di esperienza David Lloyd Clubs punta a offrire ai clienti un’esperienza a 360 gradi e personalizzabile in base alle necessità del singolo. “Per noi è essenziale offrire un ampio ventaglio di attività da cui scegliere. In linea con la continua evoluzione dei bisogni del cliente, nel nostro Club cerchiamo di offrire corsi che possano rendere lo sport portatore di benessere non solo fisico, ma anche mentale. E non solo: noi di David Lloyd lavoriamo per regalare ai nostri clienti momenti unici in cui prendersi cura di sè anche prima o dopo aver fatto attività fisica”, spiega Marco Tonarelli, General Manager di David Lloyd Malaspina.

Fare sport ed esercizio rimane quindi uno degli obiettivi maggiormente scelti dagli italiani: oltre il 40% pensa sia ideale iscriversi in palestra nella prima parte dell’anno.

