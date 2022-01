SAN SEVERO – COSTITUITO IL TAVOLO PERMANENTE PER IL LAVORO

COSTITUITO IL TAVOLO PERMANENTE PER IL LAVORO COMPOSTO DA: ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, CENTRO PER L’IMPIEGO, ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, GAL, AGENZIE PER IL LAVORO, ENTI ACCREDITATI ALLA FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, REFERENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Nel pomeriggio di ieri, su convocazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali, si è tenuta la prima riunione di insediamento del Tavolo permanente per il Lavoro, composto dal Centro per l’Impiego, le Organizzazioni di Categoria, il Gal, le Agenzie per il lavoro, gli Enti accreditati alla Formazione, le Organizzazioni Sindacali ed i Referenti degli Ordini professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro.

L’Assessorato oramai da circa 3 anni si è dotato di un ufficio delle politiche attive per il lavoro che non solo supporta gli uffici nella gestione delle misure di inclusione sociale ma svolge anche un’importante funzione di scouting aziendale volta a facilitare il passaggio da misure di inclusione sociale a misure di politiche attive per il lavoro, il tutto in stretta sinergia con il Centro per l’impiego. Tuttavia, l’esperienza ha evidenziato che esistono una serie di fattori ostativi: il primo tra tutti è quello legato alla crescente difficolta a reclutare operai specializzati e/o personale qualificato. Di qui la necessità di costruire luoghi di confronto tra il mondo dell’impresa, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura con gli Enti di formazione e l’Assessorato alle Politiche Sociali, al fine di coniugare le opportunità in materia di formazione alle opportunità che il mercato (soprattutto locale) offre ma anche comprendere, per i più intraprendenti, quali settori sono in fase di espansione e richiedono nuove figure professionali, nonché riallineare e rafforzare l’incrocio della domanda ed offerta di lavoro.

“Siamo davvero soddisfatti della partecipazione riscontrata ieri – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti – era presente il mondo dell’imprenditoria, dell’artigianato, del commercio dell’agricoltura, le parti sociali, ma anche molti, anzi moltissimi, enti di formazione ed Agenzie per il lavoro, a dimostrazione che non solo il tema è particolarmente sentito ma che è tangibile la volontà di tutti nel dare il proprio apporto per costruire un percorso condiviso per il rilancio economico e sociale di questo Territorio”.

SAN SEVERO, 19 GENNAIO 2022

