SAN SEVERO – FESTA DI SAN SEBASTIANO: SANTA MESSA ALLA CHIESA DI MARIA SS. DELLA LIBERA ED IL BILANCIO DELLA POLIZIA LOCALE

FESTA DI SAN SEBASTIANO: SANTA MESSA ALLA CHIESA DI MARIA SS. DELLA LIBERA ED IL BILANCIO DELLA POLIZIA LOCALE.

RESOCONTO DELL’ATTIVITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SAN SEVERO ANNO 2021. POLIZIA LOCALE SAN SEVERO: ATTIVITA’ VIRTUOSA PER IL CONTRASTO AI REATI AMBIENTALI ED EDILIZI – SIGNIFICATIVO INCREMENTO DELLA REPRESSIONE ALLE SOSTE “SELVAGGE”.

Si festeggia oggi San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. Questa mattina il Vescovo, Mons. Giovanni Checchinato e Mons. Giovanni Pistillo, Parroco della Chiesa di Maria Ss. della Libera e San Sebastiano, hanno officiato una Santa Messa alla presenza delle autorità civili e militari, Presenti, tra gli altri, il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore con delega alla Polizia Locale, Sicurezza e Legalità Luigi Montorio, il Comandante della Polizia Locale Magg. Ciro Sacco, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine della Città e di alcune associazioni cittadine.

La Polizia Locale di San Severo, come ogni anno, puntualmente, ha redatto il rendiconto dell’attività svolta dal Corpo nel 2021. L’organico complessivo operante è composto da 39 unità a fronte di una dotazione organica di 72 unità. L’emergenza Covid-19 ha segnato con evidenza anche l’attività della Polizia Locale di San Severo: nelle attività per il rispetto delle norme anti Covid 19, sono state oltre 1.800 le persone controllate, sono stati effettuati n.396 controlli a pubblici esercizi e attività commerciali, Sono stati 550 i veicoli controllati e n.254 controlli sul green pass. A grandi linee, rispetto al 2020, i dati rivelano un maggiore numero di violazioni accertate alle norme del Codice della Strada n.9.393. Il dato rilevante è rappresentato da n. 1.021 verbali di violazione elevati per le soste sugli spazi riservati agli invalidi, passaggi pedonali e marciapiedi. Sono n.2.038 le multe per transito nella ZTL e n.60 i sequestri di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Inoltre, i sinistri stradali rilevati sono n.260 (di cui n.02 mortali, 123 con feriti). La Polizia Locale è stata molto attiva sul tema dei reati ambientali e di polizia edilizia con un monitoraggio costante del territorio urbano ed extra urbano permettendo di procedere alla esecuzione di n.2 arresti per eco reati, n.9 sequestri di veicoli, n.5 persone denunciate per roghi tossici, n.15 persone denunciate per abbandono rifiuti e n.93 sanzioni amministrative per abbandono rifiuti. Per quanto riguarda l’attività del nucleo polizia commerciale, si occupa della gestione dei mercati settimanali e giornalieri con il controllo dell’area del mercato con n.52 verbali elevati, n.3 sequestri e n.6 denunce per attività illecita. Si riportano, di seguito, i dati in dettaglio di tutte le attività e dei nuclei operativi del Comando:

ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19:

• N. 1800 (circa) persone controllate;

• N. 396 controlli negli esercizi commerciali pubblici esercizi;

• N. 254 green-pass controllati;

• N. 549 veicoli controllati;

• N. 5 sanzioni elevate.

• Servizio legati alla protezione civile e C.O.C.

RICHIESTE DI INTERVENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA: n. 7339 di cui:

– N.4280 espletamento richieste utenti recatisi personalmente al front-office del Comando

– N. 1219 autorizzazioni temporanea per transito z.t.l.;

– N. 982 e-mail di segnalazione inviate ai vari uffici Competenti per la risoluzione dei problemi di cui al punto 1;

– N. 152 registrazioni di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli;

– N. 59 denunce smarrimento/rinvenimento cani.

Le richieste giunte alla centrale operativa hanno riguardato: incidenti stradali, interventi sulla circolazione stradale, danneggiamenti per buche, avarie sulla carreggiata stradale, veicoli abbandonati, veicoli recuperati di provenienza furtiva, recupero cani randagi feriti, morti e/o abbandonati recupero carcasse di cani e gatti, rilascio permessi provvisori per il transito nella ZTL, comunicazioni ad altri enti e altre richieste di svariata natura.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA VERBALI

n. 9393 violazioni accertate al 31/12/2021 di cui n. 737 verbali con street control;

n. 6630 sanzioni oblate per un totale accertato pari € 785.042,00 e incassato pari a € 375.017,93;

n. 3689 verbali spediti tramite il servizio postale di Poste Italiane con affrancatura presso l’ufficio verbali per un costo di € 33.945,70;

n. 1200 verbali notificati tramite messo SOGET per un costo di € 4684,80;

n. 17 veicoli depositati presso Calvitto srl e gestiti dall’ Agenzia del Demanio di Bari per l’alienazione o distruzione;

n.439 ricorsi al Prefetto inseriti nel sistema sanzionatorio SAN.A.;

n.16 ricorsi al Giudice di Pace avverso ingiunzioni di pagamento;

n. 44 richieste di annullamento in autotutela ingiunzioni di pagamento.

NUCLEO OPERATIVO RADIOMOBILE – INFORTUNISTICA STRADALE –

SINISTRI STRADALI RILEVATI: = n. 260

di cui n. 82 con lesioni a persone ( 123 feriti + 2 sinistri con decesso);

n. 16 incidenti con danni materiali a causa del manto stradale dissestato, n. 14 cadute accidentali con lesioni a persone;

Nell’anno 2021 sono stati portati a compimento:

 n. 57 sequestri amministrativi per mancanza copertura assicurativa;

 n. 26 fermi amministrativi per illeciti CdS;

 n. 69 TSO/ASO (accertamento sanitario obbligatorio) / (trattamento sanitario obbligatorio);

 n. 10 accompagnamenti coattivi comprensive di ammende disposte dal Giudice;

 n. 30 consegne patenti di guida a seguito di ritiro disposto dalla Prefettura per fine periodo di sospensione;

 n. 28 esecuzione ordinanza ritiro Patente di Guida da parte dell’U.T.G.;

 n. 20 deleghe d’ indagini da parte della Procura della Repubblica;

 n. 43 persone denunciate;

 n. 95 prese visione atti incidenti stradali;

 n. 359 richieste acquisizione atti;

 n. 38 rinvenimenti e consegne veicoli rubati e carcasse veicoli recuperati su suolo pubblico;

 n. 57 trasmissioni sinistri stradali con lesioni per provvedimenti di sospensione patenti di guida;

 n. 256 inserimenti CREMSS;

 n. 90 inserimenti nel SIVES dei fermi e sequestri amm.vi;

 n. 351 inserimenti SDI;

 n. 57 trasmissioni sinistri stradali con lesioni per provvedimenti di sospensione Patenti di Guida da parte dell’UTG;

 n.305 pareri rilasciati sulla viabilità, stalli carico-scarico e/o dissuasori, istituzioni Divieti di Sosta;

 n. 26 procedimenti trattati presso il G.d.P. di San Severo;

 n. 32 restituzione documenti rinvenuti;

 n. 400 interventi di natura diversa.

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA N.O.R.

 n. 107 informative di reato trasmesse alla Autorità Giudiziaria;

NUCLEO POLIZIA EDILIZIA AMBIENTALE

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMBIENTALE

 n. 1 arresto per ricettazione e riciclaggio;

 n. 1 misure cautelari per abbandono ed incendio di rifiuti ai sensi dell’art. 256 bis D.Lgs. 152/2006;

 n. 9 autocarri sequestrati per gestione illecita di rifiuti ai sensi dell’art. 354 c.p.p.;

 n. 1 sequestro di eternit;

 n. 15 persone denunciate per abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006;

 n. 5 denunce per roghi tossici;

 . 245 Accertamenti ambientali su area pubblica e privata;

 n. 93 Sanzioni per abbandoni incontrollati di rifiuti;

 n. 90 accertamenti ambientali su area pubblica e privata;

 n. 2 accertamenti per messa in sicurezza e rimozione di materiale in ETERNIT;

 n. 2 interventi e procedimenti sanzionatori per emissioni moleste (fumi, vapori e inquinamento acustico, antenne radio, liquami);

 n. 2 accertamenti congiunti con Guardia di Finanza per presenza di “Ecoballe” mediante utilizzo del drone;

 n 1 sinistro mortale;

 n. 24 accertamenti per maltrattamento animali;

 n. 08 accertamenti per colonie feline;

 n. 2 denunce per maltrattamento animalI.

 attività a tutela del randagismo e rispetto ordinanza sindacale n. 121/2016 con n. 58 persone generalizzate e n. 70 cani controllati, n. 6 inviti ad esibire il possesso del microchip e n. 4 sanzioni elevate (mancato uso del guinzaglio, mancata iscrizione all’ anagrafe canina, mancata pulizia deiezioni canine, malgoverno del cane).

ATTIVITA’ DI POLIZIA EDILIZIA

 n. 16 verbali di contravvenzioni per attività edilizia abusiva;

 n. 11 notizie di reato per abusi edilizi (permessi a costruire) ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i;

 n. 1 comunicazione di notizia di reato per lottizzazione abusiva;

 n.2 Sequestri per attività edilizia illecita;

 n. 87 accertamenti di controllo e vigilanza edilizia;

 n. 11 attività di indagini delegate per conto della Procura della Repubblica di Foggia;

 n. 1 attività di indagine sub-delegata per conto della Procura della Repubblica di Torino;

 n. 8 verbali ai sensi dell’art. 30 c. 1° e 8° del C.d.S. (pubblica e privata incolumità);

 n. 3 verbali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale – Delibera n. 48 del 28.09.2018 (decoro urbano);

 n. 18 riscontri istanze accesso atti ex Legge 241/90;

 n. 1 verbale rispetto Ordinanza Sindacale n. 147/2010;

 n. 1 verbale ai sensi dell’art. 3 c.1 Legge Regionale n. 38/2016;

 n. 3 riscontri all’ Area Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Sismica della Provincia di Foggia;

 ricezione denunce e segnalazioni;

 verifiche c/o ufficio S.U.E. di permessi a costruire ed altri titoli abilitativi;

 accertamenti al C.d.S., servizi d’ infortunistica stradale e servizi di viabilità;

 servizi di controllo del territorio nel rispetto della normativa anti-Covid con particolare attenzione alla movida.

NUCLEO POLIZIA ANNONARIA

ATTIVITA’ DI POLIZIA ANNONARIA

 n. 52 verbali per violazioni Legge al Commercio, Tulps, Ordinanze Sindacali (€ 50.000,00 circa);

 n. 120 verbali ispettivi per controlli effettuati a pubblici esercizi, esercizi di vicinato, circoli privati ed area pubblica;

 n. 6 Informativa di reato a seguito di controlli attività commerciali;

 n. 03 sequestro amministrativo operato su area pubblica;

 n.52 edizioni del mercato settimanale gestione e rilevazione assenze operatori commerciali titolari di posteggio e rilevazioni presenze spuntisti con aggiornamento dei rispettivi registri (causa DPCM per emergenza Covid-19);

 n. 15 edizioni del mercato specializzato di fine mese (causa DPCM per emergenza Covid-19);

 controlli mercati giornalieri Porta San Marco, Via De Gasperi e Via Alessandrini;

 assegnazione posteggi all’ interno del mercato settimanale, a seguito di indicazioni del Dirigente Area V;

 controllo mercato dei fiori sito nel piazzale antistante il Cimitero Comunale in occasione della ricorrenza dei defunti;

 servizi di ordine pubblico svolti in occasione delle edizioni mercatali settimanali e di fine mese;

 controllo territorio(Movida) per il contenimento della diffusione pandemica in autonomia e congiuntamente al personale del locale Commissariato di P.S.;

 n. 12 controlli vendita giochi pirici su area pubblica fine anno 2021;

 n. 21 controlli per occupazione abusiva di suolo pubblico con verbalizzazione ai sensi dell’art. 20 C.d.S;

 controlli aperture e cessazioni attività artigianali;

 censimento box liberi nelle aree mercatali di Via De Gasperi e Via Alessandrini.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

 n. 177 registrazioni cronologia verbali;

 n. 177 registrazioni su registro elettronico verbali;

 n. 143 raccomandate per notifiche verbali;

 n. 127 registrazioni avvenuti pagamenti verbali;

 n. 38 rapporti art. 17 L. 689/81 altri Enti (CCIAA- Prefetto- Regione- Provincia);

 n. 110 rapporti art. 17 L. 689/81 al Funzionario Incaricato Comunale;

 n. 172 registrazioni e spedizioni ordinanze ingiunzioni di pagamento;

 n. 157 solleciti ad emissioni di ordinanze ingiunzioni;

 n. 3 rilasci autorizzazioni agenzie funebri;

 n. 2 modifiche autorizzazioni agenzie funebri;

 n. 4 inizio attività B&B;

 n. 25 vidimazioni registri attività T.U.L.P.S.;

 n. 12 autorizzazioni soste anulare sportivo spettacoli viaggianti;

 n. 3 noleggio senza conducenti;

 n. 1 rilascio autorizzazione sala Giochi;

 n. 4 inizio attività Agenzia di Affari;

 n. 1 rilascio autorizzazione circhi.

NUCLEO INFORMATORI E NOTIFICATORI VERBALI C.d.S. e A.G.

 n. 1801 Atti A.G. protocollati;

 n. 2457 Atti A.G. notificati;

 n. 316 Verbali C.d.S.-Regolamenti Comunali e Ordinanze Prefettizie notificati;

 n. 3542 scansioni atti giudiziari;

 n. 3246 accertamenti anagrafici;

 n. 78 comunicazioni alle Procure;

 n. 265 verbali di Vane Ricerche;

 n. 105 accertamenti di convivenza e richiesta di cittadinanza – su richiesta della Questura di Foggia;

 n. 34 accertamenti per il Tribunale di Foggia;

 n. 20 informazioni A.S.L.;

 n. 1540 informazioni per accertamenti anagrafici;

 n. 60 accertamenti per l’A.R.C.A. Capitanata.

ATTIVITA’ SETTORE PUBBLICITA’

 n. 34 (circa) pareri per l’installazione di insegne di esercizio, per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari, per rinnovo autorizzazioni impianti pubblicitari esistenti in Città.

ATTIVITA’ UFFICIO ZTL

 n. 2035 verbali transito nella zona a traffico limitato;

 n. 191 rilascio contrassegni invalidi;

 n. 1325 permessi rilasciati per il transito nella ZTL;

 n. 114 autorizzazioni auto IBRIDE/ ELETTRICHE e parcheggi ROSA.

ATTIVITA’ UFFICIO COMANDO

 n° 10472 Atti protocollati: in entrata e in uscita, in gran parte riscontrati;

 n° 31 Predisposizione atti amministrativi (Delibere – Determinazioni Dirigenziali) per conto del Dirigente della V-VI Area;

 n. 53 Determinazioni Dirigenziali – Servizio Autonomo di Polizia Municipale giusta Determinazione Dirigenziale Area I prot. Reg. Generale n. 1570 del 07/07/2021.

SAN SEVERO, 20 GENNAIO 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo