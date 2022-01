Covid: in Puglia 8.333 nuovi positivi (13,2%) e sette morti. Diminuiscono i contagi e i ricoveri in terapia intensiva (-6)

(ANSA) – BARI, 20 GEN – Sono 8.333 i nuovi contagi da Covid 19 su 63.243 test giornalieri con un tasso di positività del 13,2%.

Sette i morti.

Le persone attualmente positive sono 133.483 (ieri 139.003), 691 (ieri 665) quelle ricoverate in area non critica, 63 (ieri 69) in terapia intensiva. I nuovi casi positivi sono così distribuiti: in provincia di Bari 2.764, nella Bat 934, nel Brindisino 761, in provincia di Foggia 1.269, nel Leccese 1.437, in provincia di Taranto 1.061, 62 i residenti fuori regione, 45 appartengono a province in via di definizione.

(ANSA).