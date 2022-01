SAN SEVERO – FERMATO IN AUTO CON CARTUCCE, A CASA AVEVA TRE PISTOLE. ARRESTATO UN 28ENNE

In San Severo, personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, nel corso di un controllo stradale, fermava una utilitaria alla cui guida si trovava un 28enne che trasportava tre confezioni di cartucce per pistola. La perquisizione è stata successivamente estesa alla sua abitazione ove venivano rinvenute e sequestrate 3 pistole di diverso calibro. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni.