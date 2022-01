SAN SEVERO – IN MANETTE UN 33ENNE

In San Severo, i poliziotti del locale Commissariato, unitamente a quelli del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale di Bari”, hanno tratto in arresto un 33enne per evasione dagli arresti domiciliari e per detenzione illegittima di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato fuori della propria abitazione intento a guidare la propria autovettura e, accortosi della presenza degli agenti, effettuava una manovra repentina, cercando di eludere il controllo e dandosi alla fuga. Veniva inseguito e bloccato dagli operatori che procedevano alla sua identificazione nonché a sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare. Nell’abitazione dello stesso veniva rinvenuta e sequestrata della sostanza stupefacente nonché un bilancino di precisione utilizzato per pesare la droga.