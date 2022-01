BASKET – SERIE A2 – L’Allianz Pazienza si gioca la “carta” Fabriano

Nuovo appuntamento al Palacastellana per gli appassionati di basket sanseveresi: domenica i Neri affronteranno la Janus Fabriano in un match valido per il terzo turno di ritorno di serie A2 Old Wild West. Nuovo appuntamento al Palacastellana per gli appassionati di basket sanseveresi: domenica i Neri affronteranno la Janus Fabriano in un match valido per il terzo turno di ritorno di serie A2 Old Wild West.

I padroni di casa, in quel di Nardò, hanno pagato oltremodo la stanchezza fisica delle due gare ravvicinate e l’estrema precisione al tiro dei salentini. In settimana, smaltite le scorie, coach Bechi ha potuto preparare nel dettaglio il piano partita contro i marchigiani, implementando ulteriormente l’inserimento dell’ultimo arrivato Dalton Pepper.

Fabriano è una sorta di cantiere a cielo aperto: nel tentativo di schiodarsi dall’ultimo posto in classifica, infatti, i Cartai si sono mossi sul mercato con le cessioni di Davis e Baldassarre e l’inserimento di Tommasini ed Hollis, che però faranno il loro debutto solo da fine gennaio, essendo stato già tesserato nel mercato novembrino Santiangeli. Completano il roster a disposizione di Coach Pansa i play Smith e Marulli, gli under Re, Caloia e Gulini, l’ala forte Benetti ed i lunghi Matrone e Thioune.

Terza gara stagionale tra le due formazioni, in Supercoppa e nel girone di andata fini con lo stesso esito: vittoria di Piccoli e compagni 84 -72 nella pre-season ed un roboante 67 – 100 al Palabaldinelli di Osimo nel turno di andata. Alla vigilia di un match molto importante per i Neri, coach Luca Bechi commenta così:

“Il nostro girone di ritorno inizia con la partita casalinga contro Fabriano. Nella seconda parte del campionato ci sarà bisogno di un extra sforzo per far salire ulteriormente l’intensità e la qualità del gioco, dato che gli avversari aumenteranno giocoforza il loro rendimento. Grande attenzione dovremmo quindi porre su questa partita, perché la squadra marchigiana ha bisogno di punti e il loro senso di urgenza sarà massimo. Il nostro compito sarà quello di giocare sui livelli espressi nelle ultime partite, facendo crescere il gioco in ogni zona del campo”.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Salvatore Nuara di Treviso, Umberto Tallon di Bologna e Lorenzo Grazia di Bergamo.

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo