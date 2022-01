Quirinale, Berlusconi non decide, Salvini “Lavoriamo a soluzione rapida”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – Silvio Berlusconi non ha ancora deciso se sciogliere o meno la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. Il presidente di Forza Italia lo ha riferito, secondo quanto si apprende, ai ministri e ai capigruppo del partito, in una riunione via Zoom.

“Sono ore di ragionamento sul Quirinale, vi do la mia parola sul fatto che stiamo lavorando per una soluzione positiva, rapida ed efficace. Qualcuno a sinistra è preoccupato perché per la prima volta dopo 30 anni i numeri dicono che il centrodestra è maggioranza fuori e dentro il Parlamento”, ha affermato Matteo Salvini, leader della Lega, in collegamento con Padova a un seminario di formazione politica e culturale. “Chi ha i numeri penso abbia l’onore e l’onere di fare proposte senza che dall’altra parte ci siano dei veti. Io sto incontrando e ascoltando tutti, quasi sempre nel silenzio”, ha aggiunto.

