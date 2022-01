Covid: in Puglia 7.267 contagi (13,5% dei test) e 10 morti. 134.483 positivi, 694 ricoverati ‘non critici’, 68 in intensiva

(ANSA) – BARI, 23 GEN – Sono 7.267 i nuovi contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 53.741 test eseguiti (il 13,5%).

Dieci i decessi.

Sono 134.483 le persone attualmente positive (ieri 143.357), 694 quelle ricoverate in area non critica (ieri 699), 68 in terapia intensiva (ieri 69).

I nuovi contagi sono così distribuiti: in provincia di Bari 2.256, nella Bat 805, nel Brindisino 707, in provincia di Foggia 1.113, nel Leccese 1.320, nel Tarantino 981. I residenti fuori regione sono 53, quelli in provincia in definizione 32. (ANSA).