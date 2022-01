Lo Spezia vince un altro derby, Verde punisce la Samp

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Con una rete di Verde nella ripresa, lo Spezia vince 1-0 e si aggiudica il derby ligure contro la Sampdoria. Ritorno amaro per Giampaolo sulla panchina della “Doria” che, nonostante la sconfitta, può recriminare per il legno colpito nella ripresa da Caputo. Inizio deciso degli ospiti che, dopo aver costretto lo Spezia nella propria metà campo, al 14′, si rendono pericolosi in zona gol. Lungo lancio per Gabbiadini che aggancia in area e calcia in porta di prima intenzione: Provedel è reattivo e smanaccia fuori il pallone, ma l’arbitro aveva già fischiato la posizione di fuorigioco dell’attaccante blucerchiato. Gli ospiti mettono pressione allo Spezia che, solo al 40′, riesce ad affacciarsi in area sampdoriana. Sugli sviluppi di un corner, Kiwior ci prova di testa ma la risposta di Falcone è perfetta e la prima frazione di gara si chiude sullo 0-0. I primi minuti della ripresa si giocano su ritmi compassati e il tatticismo messo in campo dalle due squadre finisce per incatenare gioco e spettacolo. Bisogna dunque attendere il 59′ per assistere alla prima occasione da rete del secondo tempo. Imbucata vincente di Gabbiadini per Caputo. L’attaccante cerca il tocco vincente ma Provedel salva anticipando in uscita la punta blucerchiata. L’occasione mancata mette le ali ai piedi della squadra di Giampaolo che, al 68′, sfiora il vantaggio. Corner perfetto calciato da Candreva per Caputo che di testa manda il pallone sul palo. Scampato il pericolo, i padroni di casa provano a interrompere il dominio avversario e, al 69′, Thiago Motta può festeggiare la rete dell’inaspettato 1-0: dalla destra, Gyasi serve Agudelo che, senza pensarci, crossa al centro dell’area per Verde, che segna il gol del vantaggio con una conclusione volante. La Samp perde Ekdal, doppio giallo per lo svedese, e lo Spezia, al 76′, prova ad approfittarne con Agudelo, ma il tentativo mancino dalla distanza del colombiano viene deviato e il pallone, seppur di poco, finisce a lato. Per Thiago Motta quattro vittorie nelle ultime cinque gare: due in trasferta con Napoli e Milan e due nei derby (con Genoa e Samp).

