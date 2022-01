SAN SEVERO – Il duo di violino e pianoforte con Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca. Lo spettacolo domenica 30 gennaio presso l’Auditorium della Sacra Famiglia

Si terrà domenica 30 gennaio 2022 il prossimo spettacolo della rassegna concertistica dell’Associazione Amici della Musica di San Severo. A esibirsi presso l’Auditorium della Parrocchia “Sacra Famiglia” di San Severo, alle ore 19:45 (porta ore 19), sarà il duo per violino e pianoforte composto rispettivamente da Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca.

Con il “Concerto a Menù” i due artisti intendono offrire una prospettiva di ascolto originale che spazi con maggiore libertà tra capolavori musicali di tutti i tempi: si tratta di una scelta di brani o di segmenti di brani molto famosi, che compongono una specie di lista di “piatti” musicali (primi, secondi, sorbetti e dolci). Nel dettaglio, il “menù musicale” prevede un tris di primi movimenti di sonata, due secondi di romanze, una classica e una romantica, con un sorbetto in mezzo che ne spezzi il gusto e due scherzi per dessert per lasciare un dolce ricordo al pubblico ed offrendo quindi un repertorio musicale che spazia dal Settecento al Novecento.

Quello fra Parisi e Maiorca è un virtuoso connubio artistico in piedi da oltre trent’anni e che li vede protagonisti di concerti in molte città sia italiane sia estere, proponendo sempre programmi inusuali e accattivanti. Un sodalizio musicale stabile e consolidato, noto per l’impegno profuso nella diffusione della cultura musicale classica con un repertorio che tocca tutti gli stili e le epoche e che appassiona il pubblico per l’intensità delle esecuzioni riscuotendo consensi dalla critica.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

Lorenzo Parisi, allievo del M° Riccardo Brengola, si è diplomato in violino presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro, proseguendo la propria formazione con Pavel Vernikov. In quegli anni, numerosissimi sono stati gli incontri con altri autorevoli maestri che gli hanno consentito di approfondire lo studio del violino e della musica da camera. Ampia e qualificata la carriera professionale che lo ha visto impegnato in attività sinfoniche e da camera con l’Orchestra Rossini di Pesaro, l’Orchestra Romana Internazionale, l’Orchestra da Camera di Belluno, l’Orchestra Philharmonia Mediterranea, l’Orchestra da Camera di Bruxelles, ecc. Fra tutte queste attività spicca quella svolta con CARME (formazione composta da solisti del Teatro alla Scala) con cui ha suonato in alcune delle sale più prestigiose d’Italia e di Francia. Vincitore nel 1991 di una borsa di studio della CEE, ha collaborato da solista con musicisti di fama internazionale come F. Cusano, S. Kimanen e A. Bonucci; ed in orchestra con illustri direttori e strumentisti quali Muller, Franci, Canpori, Sasson, Gardford, Pradella, Mayer, Rossi, Oppitz, Carmignola, ecc. Ha realizzato oltre centinaia di concerti suonando nei principali centri italiani ed europei. Ha registrato per la RAI da solista e con orchestra. Già Direttore Artistico del Festival di Musica da Camera Italiana (1992 – 1995), dal 1994 è Direttore Artistico dell’Associazione Musicale “Quintieri”. Dal 2014 al 2017 è stato Direttore Artistico del Teatro di tradizione “Alfonso Rendano” di Cosenza e della sua Orchestra Sinfonica. Nel 2015 è stato nominato socio dell’Accademia Cosentina, una delle istituzioni culturali più antiche d’Italia (anno 1511). Suona un Antonio Sgarbi del 1909.

Giuseppe Maiorca, di origini siciliane, ha iniziato a suonare il pianoforte fin dall’età di sei anni sotto la guida del maestro Luciano Luciani, poi di Valentino Di Bella e Antonio Di Donna. Il maestro Elvio Leggiero è stato il suo insegnante di composizione in conservatorio. Ha continuato a perfezionarsi con Michele Marvulli e Bruno Mezzena; inoltre, per molti anni, in Francia ed in Italia, è stato allievo di Aldo Ciccolini, sodalizio prima didattico, poi di grande amicizia, che ha improntato fortemente tutta la sua carriera artistica. Dopo il Diploma italiano, la sua intensa formazione accademica è stata coronata dall’ARCM Performing Diploma, che ha conseguito presso il Royal College of Music di Londra con Menzione d’onore. Il suo grande repertorio solistico, che testimonia una costante ed appassionata ricerca, oltre alla tradizione vanta anche interpretazioni di opere musicali poco eseguite, in particolar modo di autori appartenuti al Novecento italiano. Da oltre quarant’anni tiene concerti in tutte le maggiori città italiane e in Spagna, Francia, Svizzera, Grecia, Belgio, Repubblica Ceca, Romania, Polonia, Russia. Le sue masterclass di perfezionamento pianistico sono state seguite da studenti di prestigiose istituzioni. Vanta collaborazioni cameristiche con strumentisti di fama internazionale: Timofei Dokshitzer, Hidetaro Suzuki, Marçal Cervera, Arturo Bonucci, Alain Marion e Maxence Larrieu. Fa parte di prestigiose giurie di concorsi di esecuzione musicale nazionali e internazionali. Dal 1981 è docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Cosenza. Dal 2018 ha avviato un’importante collaborazione didattica con l’Accademia Musicale “Gustav Mahler” di Trebisacce (CS). È Presidente dell’Associazione Musicale “Maurizio Quintieri”, l’ente di tradizione musicale più rinomato della città di Cosenza e tra i maggiori del Meridione d’Italia.

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

Per informazioni: 329.1286673 – 348.6628775

Cdp Service per Amici della Musica