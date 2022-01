Covid: in Puglia 8.759 nuovi casi (13,3% test) e 15 morti. Stabile la curva del contagio, diminuiscono i ricoveri

(ANSA) – BARI, 26 GEN – Oggi in Puglia si registrano 8.759 nuovi casi di contagio su 65.736 test eseguiti (incidenza del 13,3%).

Sono 15 i morti nelle ultime 24 ore.

Delle 122.990 persone attualmente positive, 685 sono ricoverate in area non critica (ieri 714) e 61 in terapia intensiva (ieri 67). I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 2.717; in provincia di Bat 923; in provincia di Brindisi 802; in provincia di Foggia 1.446; in provincia di Lecce 1.618, in provincia di Taranto 1.148. I residenti fuori regione sono 53, quelli per cui la provincia è in definizione 52. (ANSA).