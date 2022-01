ROMA (ITALPRESS) – Quarta votazione oggi alle 11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Il quorum richiesto scende dai due terzi dei componenti dell’Assemblea alla maggioranza assoluta, quindi 505 voti. Tra i partiti sembra ancora lontana un’intesa, ma non è escluso che arrivi una svolta in mattinata.

(ITALPRESS).