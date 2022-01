Sesso in tribunale, il CSM allontana giudice della sezione fallimentare. “Non può più esercitare a Foggia”

Il caso fece molto clamore al Tribunale fallimentare di Foggia. Nell’estate del 2020 i muri della città di Foggia furono tappezzati di manifesti da parte di un anonimo cittadino, in cui si faceva riferimento a rapporti sessuali intrattenuti tra un giudice e alcune curatrici nella sezione fallimentare di Foggia.

Ora è arrivato il provvedimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura: “trasferimento del dottor Murgo – si legge nel documento – per incompatibilità con ogni funzione giudiziaria nel circondario di Foggia”. La decisione dopo l’esposto di Antonio De Meo, inviato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, al Procuratore della Cassazione e pervenuto al Consiglio Superiore della Magistratura il 25 agosto 2020, nel quale l’esponente dettagliava di presunti abusi di ufficio e favoritismi operati dal dottor Francesco Murgo, giudice del Tribunale di Foggia, nell’esercizio delle funzioni di giudice fallimentare. Con tale esposto De Meo e sua moglie, proprietari di una farmacia dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia, assumono che nel corso del tempo hanno presentato denunce contro i giudici assegnati alla sezione fallimentare di tale Tribunale e che, a seguito di uno di tali esposti, la Procura di Lecce ha disposto intercettazioni dalle quali era emersa l’esistenza di rapporti sentimentali tra il dottor Murgo e alcune professioniste da lui nominate curatrici delle procedure concorsuali.

Nel procedimento furono assunte anche le sommarie informazioni della dottoressa Mirna Rabasco, la quale ha rappresentato di avere cattivi rapporti con il dottor Murgo. Nella sezione fallimentare si è creata una situazione di “forte disagio”, come si rileva nell’atto. “In tutte le occasioni in cui il dott. Murgo propone un curatore di sesso femminile al Collegio, lei e la collega si sentono in uno stato di grande imbarazzo”, ha spiegato la presidente della sezione, la dottoressa Modarelli.

fonte l’immediato