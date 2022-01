SAN SEVERO – AL VIA IL 3 FEBBRAIO I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE IN VIA VECCHIA FOGGIA

AL VIA IL 3 FEBBRAIO I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE IN VIA VECCHIA FOGGIA.

Partiranno il prossimo giovedì 3 febbraio i LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE NEL CENTRO URBANO -– PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPORTO PROGETTO: € 7.000.000,00.

“I lavori sono stati da tempo contrattualizzati alla pari dei servizi di direzione tecnica degli stessi – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – partiamo con un’opera importante di cui da decenni si avvertiva la necessità e che grazie all’impegno di quest’Amministrazione troverà presto concretezza. E’ un’opera importante che prevede la riqualificazione di tutto il quartiere di Via Vecchia Foggia: la zona sarà restituita alla fruibilità dei residenti e di tutta la comunità con maggiore decoro rispetto ad oggi. La nuova rete di fogna bianca attenuerà notevolmente la problematica relativa ai frequenti allagamenti delle diverse arterie principali del centro abitato e delle aree produttive in occasione di precipitazioni meteoritiche importanti. Ci piace esprimere la nostra soddisfazione personale e quella di tutto il Comune di San Severo”.

SAN SEVERO, 28 gennaio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo