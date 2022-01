SAN SEVERO – LA SCOMPARSA DI SILVANA DEL CARRETTO. IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI SAN SEVERO

LA SCOMPARSA DI SILVANA DEL CARRETTO. IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI SAN SEVERO

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di una donna che ha dato tanto alla comunità, attenta e preziosa custode della nostre tradizioni, profondamente affezionata ai nostri luoghi ed al nostro territorio che ha amato tantissimo ed ha contribuito ad inserire nelle sue numerose narrazioni”.

La Città di San Severo, attraverso le parole del Sindaco Francesco Miglio e dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, piange la scomparsa di Silvana Del Carretto, nata a Serracapriola, ma sanseverese di adozione dove ha vissuto per alcune decenni. La prof.ssa Del Carretto è stata una delle maggiori e più apprezzate interpreti del mondo culturale sanseverese, si è dedicata alla poesia ed alla narrativa, ha pubblicato su antologie e riviste in tutta Italia. Ha collaborato anche con diversi giornali, preziosi i suoi innumerevoli racconti ambientati in terra di Capitanata, che hanno messo in luce, usi, tradizioni e luoghi del nostro territorio, testimonianze e studi indispensabili per non dimenticare un passato che non c’è più.

“Alla famiglia, in particolare al marito prof. Armando Gravina ed alle figlie Gloria, Gigliola e Genziana, il nostro affettuoso cordoglio e la testimonianza di vicinanza dell’intera Amministrazione Comunale di San Severo che piange addolorata una persona amata da tutti” concludono il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino.

SAN SEVERO, 28 gennaio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo

