AD APRICENA NON SI REALIZZERA’ NESSUN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI FANGHI BIOLOGICI. QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DIFENDE IL TERRITORIO. NON ABBIAMO BISOGNO DI DIFESE DA PARTE DI CHI VOLEVA REALIZZARE UN INCENERITORE

L’Amministrazione Comunale, a seguito di un (ennesimo) comunicato stampa da parte della minoranza su un eventuale impianto di smaltimento di fanghi biologici comunica alla cittadinanza quanto segue.

Al protocollo degli uffici comunali non è arrivato nessuna richiesta, ma dalle notizie assunte ci sarebbe una richiesta di valutazione di impatto ambientale presso la Provincia di Foggia, organo deputato con ASL e ARPA, a rilasciare le autorizzazioni, ma la minoranza che non conosce nemmeno le norme, queste cose non le dice.

Quando e se dovessero arrivare proposte presso il nostro Ente, come sempre agiremo soltanto nell’interesse della città. Questa Amministrazione Comunale si è distinta negli anni per la difesa del territorio, NON ACCETTIAMO LEZIONI DA CHI VOLEVA REALIZZARE SULLA TESTA DEI NOSTRI FIGLI UN INCENERITORE DI RIFIUTI.

Quindi rimettiamo al mittente qualsiasi provocazione.

SONO PASSATI I TEMPI IN CUI SI DECIDEVA NELLE SEGRETE STANZE.

La trasparenza, la legalità, la difesa del territorio e lo sviluppo sostenibile sono i capisaldi di questa Amministrazione Comunale.

Ai cittadini, come sempre, comunichiamo sentimenti di serenità e fiducia. Non vi tradiremo mai.

IL SINDACO DI APRICENA

Ing. Antonio Potenza