SUPERSTRADA DEL GARGANO, MERCOLEDI 2 FEBBRAIO ORE 17 DIDATTITO PUBBLICO A VIESTE

Dopo Vico e Peschici, il Dibattito pubblico sul completamento della Strada a Scorrimento veloce del Gargano approda a Vieste. L’appuntamento è previsto per mercoledì 2 febbraio alle ore 17 presso il Cine Teatro Adriatico e sarà dedicato esclusivamente ai cittadini di Vieste. Con il sindaco, Giuseppe Nobiletti, interverrà il commissario straordinario di ANAS Spa, Vincenzo Marzi. Il dibattito pubblico, introdotto da Alberto Cena di Avventura Urbana, è un percorso di confronto con la cittadinanza, diventato obbligatorio per legge dal 2018, che ha lo scopo di discutere le ragioni dell’opera, la sua opportunità e raccogliere osservazioni e proposte utili a migliorare le alternative progettuali studiate, in questo caso, da ANAS Spa. L’incontro di Vieste è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, affinché tutti gli interessati possano ricevere una informazione completa, ottenere chiarimenti dai progettisti, indicare criticità da approfondire e proporre soluzioni migliorative.

Nel corso della serata saranno presentate e discusse le ragioni dell’opera e le principali alternative progettuali studiate per il territorio di Vieste.