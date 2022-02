CALCIO – SERIE C – IL FOGGIA SPRECA TROPPO, I 3 PUNTI ALLA JUVE STABIA

di LINO MONGIELLO

Castellammare di Stabia, 31 gennaio 2022.

Secondo ko di fila con identico risultato (3-1). Dopo la sconfitta interna ad opera del Latina, stavolta i rossoneri devono arrendersi sul terreno della Juve Stabia. Nonostante il passivo sul groppone, il Foggia, soprattutto nella prima frazione, non ha demeritato. Anzi, dopo le battute iniziali favorevoli ai padroni di casa, pian piano è salito di tono e messo ripetutamente alle corde la compagine guidata da Mister Sottili. E’ volato anche qualche fischio dalle tribune del Menti proprio perché le vespe erano in balìa degli undici scatenati in maglia bianca. Non dimenticando che il tecnico boemo aveva a disposizione solo quindici uomini, di cui ben 4 arrivati nei giorni scorsi e con assenze “pesanti” che avrebbero messo in ginocchio qualsiasi squadra. Non è stato così per il Foggia targato Zeman. Che deve rammaricarsi per alcuni decisivi errori commessi in occasione delle marcature dei padroni di casa e per non aver saputo capitalizzare le chiare palle gol costruite nella prima parte di gara. A ciò va poi aggiunto, non è un’attenuante, ma quello che è emerso sul rettangolo di gioco, la mancata espulsione di Troest per una violenta gomitata rifilata in faccia a Vitale e per il calcio di rigore non concesso per un atterramento di Dini ai danni di Garofalo. Come vedete non è stata certo una passeggiata per la Juve Stabia. E con l’uomo in più magari il match avrebbe potuto prendere una piega diversa. Ma nel calcio con i se e i ma non si fanno punti. Per cui, al di là della sconfitta, il Foggia ha evidenziato diversi fattori positivi. Intanto i nuovi arrivati hanno dimostrato di poter essere senz’altro utili alla causa rossonera. Poi, dopo il punto più basso, dovuto alle numerose assenze, magari Zeman sin dalla prossima gara potrà riavere a disposizione qualche uomo importante. Come dicevamo la Juve Stabia ha cominciato con la marcia più alta e Bentivegna (1’) e Stoppa (5’) hanno creato qualche pericolo sventato da Alastra. Il Foggia ha capito che non poteva lasciare l’iniziativa agli avversari e ha preso a macinare gioco, creando azioni ficcanti che hanno messo in difficoltà la retroguardia avversa. Gallo ha “tagliato” la difesa e messo Vitali (15’) davanti a Dini che si è salvato d’istinto. Poi Garofalo (26’) con la conclusione dal limite ha stampato la palla contro la traversa e sugli sviluppi dell’azione Curcio ha mancato il bersaglio. Il pressing tambureggiante dei rossoneri ha ben funzionato e sul cross di Garofalo, la girata a rete di Vitali (27’) è stata sventata da Dini. Il Foggia avrebbe ampiamente meritato il vantaggio ma al primo errore in difesa, la Juve Stabia ha castigato. Complice anche la dea bendata. Infatti, sulla battuta di Ceccarelli, la deviazione di testa di Di Pasquale (29’) ha sorpreso Alastra e ha determinato il vantaggio dei padroni di casa. Il Foggia ha reagito con veemenza ma il direttore di gara non ha “visto” la violenta gomitata rifilata da Troest a Vitali. E mentre i rossoneri protestavano, Stoppa (32’) scappava verso la porta difesa da Alastra e siglava il gol del 2-0. Al Foggia mancava poi un calcio di rigore, non concesso dall’insufficiente Marini per un intervento falloso di Dini su Garofalo (46’). Su questa azione è terminata la prima frazione con un penalizzante e severo 2-0. Nella ripresa il Foggia ha provato a riaprire le sorti del match ma Curcio (8’) e Turchetta (9’) non hanno inciso. Zeman intanto ha dovuto rinunciare anche a Di Pasquale per infortunio e poco dopo ha subito il terzo gol ad opera di Stoppa (24’) che ha battuto ancora Alastra. Sotto di tre gol Zeman ha fatto ricorso ai cambi non rinunciando alla fase offensiva. Di Paolantonio (38’) dal limite dell’area ha costretto Dini alla super parata. Nulla ha potuto il portiere di casa sulla velenosa rasoiata di Rizzo Pinna (40’) che ha reso meno amaro il risultato. Poi ci ha pensato anche Alastra ad evitare il poker opponendosi alla grande alla battuta dagli undici metri di Schiavi. Rigore concesso per atterramento di Girasole su Guarracino (45’). Senza nulla togliere al notevole impegno profuso da tutti gli uomini schierati, le tantissime assenze hanno avuto un peso importante in questa sconfitta.

JUVE STABIA – FOGGIA 3-1

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini 7; Donati 6, Caldore 6, Troest 5.5, Dell’Orfanello 5.5; Altobelli 6, Scaccabarozzi 6 (40’ st Peluso sv); Ceccarelli 6 (36’ st Guarracino sv), Stoppa 7 (36’ st Della Pietra sv), Bentivegna 6 (1’ st Schiavi 6); Eusepi 6 (40’ st Erradi sv). In panchina: Russo, Pozzer, Davì, Tonucci, Cinaglia, Esposito, Evacuo. Allenatore: Sottili 6.

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Martino 6, Girasole 6, Di Pasquale 5 (11’ st Markic 5.5), Rizzo 6; Garofalo 6, Gallo 6 (31’ st Rizzo Pinna 6.5), Di Paolantonio 6; Vitali 6 (31’ st Tuzzo 5.5), Turchetta 5.5 (14’ st Merola 5.5), Curcio 5.5. In panchina: Volpe. Allenatore: Zeman 6.

ARBITRO: Marini di Trieste 4.5.

RETI: 29’ pt Di Pasquale (aut.), 32’ pt e 24’ st Stoppa, 40’ Rizzo Pinna.

NOTE: cielo nuvoloso con leggera pioggia. Terreno sintetico. Spettatori 1.000 circa. Ammoniti: Curcio, Ceccarelli, Di Polantonio, Vitali, Schiavi. Angoli: 9-8 per la Juve Stabia. Recupero: 2′, 4′. Osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Gianni Di Marzio.