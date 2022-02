CERIGNOLA – Bonito: “Al di là degli schieramenti, per la Provincia di Foggia serve progetto comune”. Il sindaco Bonito augura buon lavoro al nuovo consiglio provinciale

Bonito: “Al di là degli schieramenti, per la Provincia di Foggia serve progetto comune”

Il sindaco di Cerignola Francesco Bonito augura buon lavoro al nuovo consiglio provinciale



“Saluto con favore l’elezione di Gino Giurato a consigliere provinciale: un’opportunità importante per il nostro territorio che potrà certamente risollevarsi dopo l’assoluto isolamento istituzionale e politico vissuto in questi anni”. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, esprime soddisfazione per l’elezione del consigliere della lista “Insieme per la Capitanata” che ha conquistato un seggio a Palazzo Dogana.

“La nostra maggioranza – prosegue il primo cittadino- ha espresso un voto a favore della collettività cittadina, perché siamo convinti che la ribalta di Cerignola sia un fattore estremamente positivo per l’intera Capitanata. Dispiace, e molto, per la mancata partecipazione del Partito Democratico alla consultazione provinciale”.

“A Gino Giurato e a tutti i nuovi consiglieri provinciali- dice Bonito- formulo i migliori auguri di buon lavoro. La nostra terra necessita di attenzione e di competenza. La provincia ha urgente bisogno di uno scatto d’orgoglio per risalire la china e abbandonare il fondo delle classifiche nazionali sulla qualità della vita: al di là degli schieramenti, serve compattezza nell’elaborare un progetto comune capace di creare le condizioni per un riscatto collettivo, come territorio e come classe politica”, conclude il sindaco di Cerignola.