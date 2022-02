SAN SEVERO – L’Omaggio a Lucio Battisti con Cristian Levantaci e l’Orchestra Suoni del Sud

Lo spettacolo sabato 12 febbraio al Teatro “Verdi” di San Severo

E’ “Pensieri e Parole di Mogol” il prossimo spettacolo teatrale-musicale organizzato dagli Amici della Musica e patrocinato dal Teatro Pubblico Pugliese che rende omaggio all’indimenticabile Lucio Battisti. Sul palcoscenico del Teatro “Verdi” di San Severo Cristian Levantaci indossa i panni di Mogol, uno dei più sinceri conoscitori di Battisti, oltre che amico e coautore. Il concerto va in scena sabato 12 febbraio 2022, alle ore 20.30 (porta ore 19.30).

Cristian Levantaci racconta com’è iniziato il sodalizio artistico e il successo di Battisti e Mogol. Parla dell’amicizia, di quella vera, tra due esseri umani molto diversi tra loro ma uniti da qualcosa di invisibile e indissolubile allo stesso tempo. Racconta anche le paure, le incomprensioni, le frasi non dette, e quei giudizi che hanno spesso insidiato la sensibilità di Lucio Battisti.

All’ensemble Suoni del Sud è affidata la parte musicale: otto elementi, tra ritmica e quartetto d’archi, con Raffaele Circelli al pianoforte, Leonardo Marcantonio alla batteria, Mario Longo al basso, Luigi Pagliara alla chitarra, Raffaele De Sanio e Mario Ieffa ai violini, Annalisa Sampietro alla viola, Michela Celozzi al violoncello, che danno vita alle canzoni di Battisti, per il quale il M° Mario Longo ha ri-arrangiato alcuni tra i più grandi successi della coppia Mogol-Battisti.

Lo spettacolo è un tripudio di emozioni, colori, racconti e suggestioni, impreziosito da contributi video e da un impianto scenico con luci dalle tinte cangianti, come la vita di Lucio. L’evento è patrocinato anche dal Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

Cristian Levantaci inizia a studiare pianoforte e chitarra classica all’età di 6 anni. Nel 1996 interpreta Jesus nell’opera rock “Jesus Christ Superstar” con la compagnia “Il Suono e la Maschera”. Nel 1997 collabora con il Gattarella Resort di Vieste come cantante. Nel 1998 lavora come performer teatrale presso il Victor Village e il Robinson di Marina di Ugento. Nel 1999 si esibisce negli spettacoli serali del Resort Alimini 1 e del Villaggio Valentino a Castellaneta Marina. Dal 2000 al 2002 si trasferisce a Bolzano per studiare regia cinematografica e si diploma col massimo dei voti presso l’Istituto Zelig Film nel 2002. Partecipa a Notre dame de Paris della compagnia “Bohemien Ballet” interpretando il ruolo di Febo. L’anno successivo, dopo dieci anni, reinterpreta Jesus in “Jesus Christ Superstar” e sempre con la compagnia “Il Suono e la Maschera” veste i panni di Francesco nel musical “Forza venite Gente”. Dal 2008 si esibisce con la Moody Orchestra e collabora con artisti di fama internazionale (Ellade Bandini, Danilo Rea, Valerio Zelli, Mauro Ottolini). Nel 2009 entra nel cast del musical “Romeo e Giulietta” di Leonardo Giaschi. Nel 2010 e 2011 interpreta Fred nello spettacolo de “I Suoni del Sud” in memoria di Fred Buscaglione accompagnato dall’orchestra Criminalmente Bella. Nel 2012 entra a far parte del cast della “Compagnia dell’Alba” e interpreta nel 2013 Caifa in “Jesus Christ Superstar” e Tebaldo in “Romeo e Giulietta“. Sempre nel 2013 idea lo spettacolo “Meraviglioso” prodotto da “I Suoni del Sud” e interpreta Domenico Modugno.

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

Per informazioni: 329.1286673 – 348.6628775

Cdp Service per Amici della Musica