COVID: in Puglia 8.595 positivi e 18 morti

(ANSA) – BARI, 01 FEB – Il tasso di positività al Covid-19 registrato oggi è in linea con i dati degli ultimi giorni: in Puglia il rapporto nuovi contagi e tamponi effettuati è dell’11,3%, ieri era stato del 9,5.

Sale tuttavia rispetto ai giorni scorsi il numero delle vittime: 18, una in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.595 casi su 75.994 test giornalieri. I nuovi positivi al virus sono così ripartiti nei territori: in provincia di Bari: 2.504; in provincia di Bat: 769; in provincia di Brindisi: 838; in provincia di Foggia: 1.284; in provincia di Lecce: 1.925; in provincia di Taranto: 1.146; residenti fuori regione: 72; in fase di definizione: 57.

Cala il numero di ricoverati nei reparti, cresce leggermente nelle Terapie intensive: delle 130.631 persone attualmente positive 715 sono ricoverate in area non critica (ieri 728) mentre 62 in terapia intensiva (ieri 59). La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,8%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 32,1%.

Il 24% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per la terza dose, nell’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su, si raggiunge una copertura del 66%. Ma risulta che ci sono ancora 121.236 over 50 non ancora vaccinati. Dall’annuncio dell’obbligo vaccinale per gli over 50 sono state effettuate 20mila prime dosi in questa fascia. I vaccinati over 50 sono attualmente 1.667.540, su un totale di 1.788.776.

Per fronteggiare la pandemia, la giunta regionale pugliese ha autorizzato la spesa di circa 12 milioni di euro per garantire anche per il 2022 corse aggiuntive di autobus. La somma è destinata anche al potenziamento del servizio di trasporto pubblico per gli studenti. (ANSA).