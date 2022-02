Conte a Draghi “Patto con i cittadini per rilanciare il Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento 5 Stelle c’è, è presente, abbiamo parlato di un patto con i cittadini. Non ci piace parlare di patto di fine legislatura, dobbiamo guardare non tanto alla durata ma alle priorità dell’azione di governo. Ho trovato il premier assolutamente consapevole e disponibile a lavorare in questa direzione, può contare sul sostegno del movimento”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, dopo un incontro con il premier Mario Draghi.

“Non sono stato qui a parlare di caselle di governo, ma delle urgenze dei cittadini. E’ questa la nostra linea, manteniamo la parola. Ho ribadito al premier Draghi la nostra massima compattezza per sostenere e anzi rilanciare l’azione di governo – ha sottolineato Conte -. E’ quello di cui il Paese ha bisogno. Le priorità sono tantissime, le sofferenze e le difficoltà a livello sanitario, economico e sociale sono diffuse, come ieri ci ha ricordato il presidente Mattarella nel suo splendido discorso”.

