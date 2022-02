GARGANO – I CACCIATORI PUGLIA ARRESTANO DUE PERSONE

Nel Gargano, i militari territoriali dell’Arma dei Carabinieri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, hanno arrestato altre due persone. In particolare, nel Comune di San Nicandro Garganico è stato arrestato un uomo, di 39 anni, per il reato di riciclaggio, essendo in possesso di un furgone che presentava telaio e targhe appartenenti ad altri due veicoli provento di furto. In Vico del Gargano è stato arrestato un uomo, di 32 anni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente perché trovato, in un parco pubblico comunale, in possesso di alcuni involucri di cocaina, occultati all’interno dei propri indumenti intimi, unitamente alla somma di 540 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Nella susseguente perquisizione domiciliare sono state rinvenute e sequestrate 10 confezioni di marijuana, pronte per la vendita, per un peso complessivo di circa 300 grammi.