BASKET – SERIE A2 – Tutti al “Falcone e Borsellino” per Allianz Pazienza vs Ferrara

Martellanti come tamburi, con i decibel più elevati di un singolo megafono e con uno stuolo di sciarpe giallonere sventolate al cielo anziché una sola bandiera. È questo lo spirito che deve animare la gara tra Allianz Pazienza Cestistica San Severo e Top Secret Ferrara. L'aggressione ai nostri tifosi è ancora impressa nelle menti di ognuno, un gesto vile che ci sentiamo di condannare ancora una volta ma che dobbiamo superare insieme. La Cestistica (e più in generale i sanseveresi) hanno sempre dimostrato, nei momenti di difficoltà, di sapersi unire e di andare avanti più forti e consapevoli di prima. "Avanti", proprio come l'hashtag che abbiamo scelto per questa nuova stagione; una parola che non si limita solo ad essere un monito ma diventa sempre più uno stile di vita. Avanti, con coraggio e a testa alta, verso obiettivi raggiungibili come una squadra.

L’obiettivo immediato è farsi trovare pronti contro una compagine blasonata quale Ferrara. Gli uomini di coach Spiro Leka stanno dimostrando di sapersi imporre, ancora una volta, in un campionato complesso come quello della Serie A al netto sia della quinta posizione in classifica e sia, più nel dettaglio, dei due punti strappati in casa contro la capolista Scafati. Coach Luca Bechi ha definito i suoi avversari come “un organico completo, esperto” e ne ha ben donde alla sola lettura degli estensi: Fantoni, Panni, Vencato passando per gli americani Pacher, Mayfield o ancora Petrovic, Fabi, Vildera fino ad arrivare ai giovanissimi Gagliera, Zampini Pianegonda, Bonanni, Filoni e Manfrini.

Dall’atro canto, però, l’Allianz non ha la minima intenzione di concedere la passerella agli avversari e la vittoria galvanizzante della settimana scorsa, più che alimentare gli entusiasmi, deve essere da spinta produttiva per migliorarsi costantemente. Zero cali di tensione, intensità ed energia per 40’: è cosi che si deve giocare un match che si preannuncia affascinante. Una gara che, siamo sicuri, sarà vissuta nel migliore dei modi dai tifosi. Martellanti come tamburi, con i decibel più elevati di un singolo megafono e con uno stuolo di sciarpe giallonere sventolate al cielo anziché una sola bandiera. E in questo, non è un “Secret”: i nostri fan sono i numeri uno.

Fischietti affidati a Martellosio, Puccini, Barbiero e diretta streaming, per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS, a partire dalle ore 17.45 telecronaca affidata a Ferdinando Maggio e Mario del Vicario.

FOTO: Cesare Di Sanno

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo