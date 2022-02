SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14, TUTTI I RISULTATI DI FOGGIA:

IN GARA 129 ATLETI PROVENIENTI DA PUGLIA, BASILICATA, MOLISE E CALABRIA

E 35 PICCOLI PRE-AGONISTI PER UNA GRANDE FESTA DELLO SPORT

FOGGIA – Sulle pedane del Palazzetto della Scherma di Via Baffi, con l’organizzazione del Circolo Schermistico Dauno, si è disputata la seconda prova interregionale Under 14 con la partecipazione di dodici società pugliesi, due lucane, una molisana ed una calabrese: sono stati complessivamente 129 i partecipanti alle gare valide per le categorie del Gran Premio Giovanissimi (49 nella spada, 46 nella sciabola e 34 nel fioretto), ai quali vanno aggiunti 35 pre-agonisti che hanno animato le prove dedicate ad Esordienti, Prime Lame e Promozionali.

Nella giornata di sabato spazio a spada e fioretto. Nell’arma non convenzionale fa la voce grossa la Virtus Scherma Salento con tre vittorie: nelle Bambine si impone Linda Gallorini che supera in finale Anastasia Basile dell’Accademia di Scherma Lecce per 10-5, sul terzo gradino del podio l’altra leccese Lucrezia Ricci e Vittoria Colatorti del Club Scherma Bari; nei Giovanissimi successo in finale all’ultima stoccata di Lorenzo Gallorini su Davide Luigi Petrosino del Club Scherma Bari, terzi Niccolò Burgio del Club Scherma Lecce ed Alessio Cardinale dell’Accademia di Scherma Lecce; nelle Giovanissime sale sul gradino più alto del podio Flavia Verri che in finale vince il derby con Clara De Donno per 10-4, completano il podio l’altra atleta virtussina Sophie Fasini ed Anastasia Marti del Club Scherma Lecce. Riccardo Pati del Club Scherma Lecce vince una finale molto tattica nei Maschietti contro Niccolò Giulio Panza del Club Scherma Bari col punteggio di 4-3, terzo posto ex aequo per Natan Gaetani della Virtus Scherma Salento e Nicola Leone Barletti dell’Accademia di Scherma Lecce. Nei Ragazzi/Allievi gioisce Andrea Dinelli del Club Scherma Bari che in finale ha la meglio per 15-13 su Aldo Cretì del Club Scherma Lecce, terzi a pari merito Gioele Basile dell’Accademia di Scherma Lecce e Pierluca Liaci del Club Scherma Taranto. Nella stessa categoria al femminile il successo arride a Deva Pantaleo del Club Scherma Taranto che in finale supera Carola Calogiuri della Virtus Scherma Salento per 15-5 mentre India Briganti (anche lei del Club Scherma Taranto) e Vittoria Demma (Club Scherma Lecce) chiudono al terzo posto.

Sei società diverse invece sul gradino più alto del podio nelle prove di fioretto. Natan Gaetani della Virtus Scherma Salento, terzo nella spada, vince nella categoria Maschietti superando in finale Valerio Carmine Martignano del Circolo della Scherma Brindisi per 10-7, terzi Gioele Giuseppe Ortalizio dell’Accademia Scherma Bari e Leonardo Francesco Schiavone del Daunia Fencing Club. Una vittoria anche per le società della Basilicata con Luigi Garramone della Schermistica Lucana Potenza che vince il derby nella finale Giovanissimi con Domenico Telesca per 10-5, al terzo posto l’altro potentino Gabriele Della Croce e Lorenzo Gallorini della Virtus Scherma Salento, vincitore nella medesima categoria di spada. Michelangelo Ottomanelli del Club Scherma Bari è invece primo classificato nella categoria Ragazzi/Allievi grazie al successo in finale per 15-7 su Giandomenico Nardozza della Schermistica Lucana Potenza, sul terzo gradino del podio Francesco Casamassima del Circolo Schermistico Matera e Francesco Florio, anch’egli del Club Scherma Bari. Nella finale Bambine vince 10-8 Lucia Marturano dell’Accademia Scherma Bari su Elena Campanella del Daunia Fencing Club. La società foggiana conquista la vittoria nelle Giovanissime con Elisabetta Orlando che in finale si impone sulla compagna di squadra Silvia La Gatta per 10-5, terze a pari merito Flavia Verri della Virtus Scherma Salento e Sara Balsamo del Club Scherma Bari. Nelle Ragazze/Allieve vince Sara Tessari del Circolo della Scherma Brindisi che si impone per 15-8 in finale su Carola Calogiuri della Virtus Scherma Salento, salgono sul podio anche Giorgia Sciancalepore e Sara Caliendo dell’Accademia Scherma Bari.

Interamente dedicata alla sciabola la giornata di domenica. Fra i Maschietti vince Simone De Rosa del Circolo Schermistico Dauno che supera in finale col punteggio di 10-7 il compagno di club Domenico Breglia, al terzo posto i due portacolori della Scherma Trani Nicola Garofalo e Antonio D’Amore. Nella finale Giovanissimi Michele Pio Dilillo della Scherma Trani vince il derby con Edoardo Soldano per 10-6, terza piazza per Federico Gesualdi e Gaetano Bruno del Circolo Schermistico Dauno. Nei Ragazzi/Allievi Antonio Ciccone del Club Scherma San Severo si impone su Pietro Gianni Mastrolitto per 15-11, sul podio anche Alessio Piraina del Circolo Scherma Lametino ed Emanuele Acquaviva della Scherma Trani. Club Scherma San Severo sul gradino più alto anche nella categoria Bambine con Gaia Tantimonaco che in finale la spunta per 10-7 sulla compagna di squadra Ilaria Salcuni. Il Circolo Schermistico Dauno monopolizza il podio delle Giovanissime con Leonilde Buenza che in finale regola per 10-3 Giulia Poliseno mentre al terzo posto si piazzano Veronica Gitto e Sofia Maria De Paolis. Nelle Ragazze/Allieve, infine, affermazione per Martina Di Mauro del Circolo Schermistico Dauno che in finale ha la meglio su Gloria Perillo del Club Scherma San Severo col punteggio di 15-8, completano il podio Flavia Volpe della Scherma Trani e Viola Perillo del Club Scherma San Severo.

In totale quindi a livello di club 4 affermazioni per la Virtus Scherma Salento, 3 per il Circolo Schermistico Dauno, 2 per il Club Scherma Bari ed il Club Scherma San Severo e una a testa per Accademia Schema Bari, Circolo della Scherma Brindisi, Club Scherma Lecce, Club Scherma Taranto, Daunia Fencing Club, Scherma Trani e Schermistica Lucana Potenza.

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SPADA MASCHIETTI – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Pati (Club Scherma Lecce) b. Panza (Club Scherma Bari) 4-3

Semifinali

Pati (Club Scherma Lecce) b. Gaetani (Virtus Scherma Salento) 10-5

Panza (Club Scherma Bari) b. Barletti (Accademia di Scherma Lecce) 10-5

Classifica (11): 1. Riccardo Pati (Club Scherma Lecce), 2. Nicolò Giulio Panza (Club Scherma Bari), 3. Natan Gaetani (Virtus Scherma Salento) e Nicola Leone Barletti (Accademia di Scherma Lecce), 5. Manuel Mastrogiorgio (TDL Scherma Campobasso), 6. Julian Elias Madaro (Club Scherma Lecce), 8. Riccardo Putignano (Club Scherma Taranto).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SPADA GIOVANISSIMI – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Gallorini (Virtus Scherma Salento) b. Petrosino (Club Scherma Bari) 10-9

Semifinali

Gallorini (Virtus Scherma Salento) b. Cardinale (Accademia di Scherma Lecce) 10-3

Petrosino (Club Scherma Bari) b. Burgio (Club Scherma Lecce) 10-3

Classifica (5): 1. Lorenzo Gallorini (Virtus Scherma Salento), 2. Davide Luigi Petrosino (Club Scherma Bari), 3. Niccolò Burgio (Club Scherma Lecce) e Alessio Cardinale (Accademia di Scherma Lecce), 5. Mattia Lo Gaglio (Eventi Sportivi Scherma).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SPADA RAGAZZI/ALLIEVI – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Dinelli (Club Scherma Bari) b. Cretì (Club Scherma Lecce) 15-13

Semifinali

Cretì (Club Scherma Lecce) b. Liaci (Club Scherma Taranto) 15-4

Dinelli (Club Scherma Bari) b. Basile (Accademia di Scherma Lecce) 15-6

Classifica (8): 1. Andrea Dinelli (Club Scherma Bari), 2. Aldo Cretì (Club Scherma Lecce), 3. Gioele Basile (Accademia di Scherma Lecce) e Pierluca Liaci (Club Scherma Taranto), 5. Luca Pertinger (TDL Scherma Campobasso), 6. Valerio Dachille (Club Scherma Bari), 7. Libero Cacciatore (Club Scherma Lecce), 8. Alessandro Segreto (Club Scherma Taranto).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SPADA BAMBINE – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Gallorini (Virtus Scherma Salento) b. Basile (Accademia di Scherma Lecce) 10-5

Semifinali

Gallorini (Virtus Scherma Salento) b. Colatorti (Club Scherma Bari) 10-5

Basile (Accademia di Scherma Lecce) b. Ricci (Accademia di Scherma Lecce) 10-4

Classifica (7): 1. Linda Gallorini (Virtus Scherma Salento), 2. Anastasia Basile (Accademia di Scherma Lecce), 3. Vittoria Colatorti (Club Scherma Bari) e Lucrezia Ricci (Accademia di Scherma Lecce), 5. Domitilla Cretì (Club Scherma Lecce), 6. Matida Fiorillo (Accademia di Scherma Lecce), 7. Catia Roscino (Eventi Sportivi Scherma).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SPADA GIOVANISSIME – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Verri (Virtus Scherma Salento) b. De Donno (Virtus Scherma Salento) 10-4

Semifinali

Verri (Virtus Scherma Salento) b. Fasini (Virtus Scherma Salento) 10-5

De Donno (Virtus Scherma Salento) b. Marti (Club Scherma Lecce) 10-8

Classifica (6): 1. Flavia Verri (Virtus Scherma Salento), 2. Clara De Donno (Virtus Scherma Salento), 3. Anastasia Marti (Club Scherma Lecce) e Sophie Fasini (Virtus Scherma Salento), 5. Anastasia Friolo (Accademia di Scherma Lecce), 6. Olga D’Argento (Eventi Sportivi Scherma).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SPADA RAGAZZE/ALLIEVE – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Pantaleo (Club Scherma Taranto) b. Calogiuri (Virtus Scherma Salento) 15-5

Semifinali

Calogiuri (Virtus Scherma Salento) b. Briganti (Club Scherma Taranto) 15-9

Pantaleo (Club Scherma Taranto) b. Demma (Club Scherma Lecce) 15-14

Classifica (12): 1. Deva Pantaleo (Club Scherma Taranto), 2. Carola Calogiuri (Virtus Scherma Salento), 3. India Briganti (Club Scherma Taranto) e Vittoria Demma (Club Scherma Lecce), 5. Martina Carriero (Club Scherma Taranto), 6. Anna Gadaleta (Club Scherma Bari), 7. Ginevra Mangè (Accademia di Scherma Lecce), 8. Tecla Friolo (Accademia di Scherma Lecce).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – FIORETTO MASCHIETTI – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Gaetani (Virtus Scherma Salento) b. Martignano (Circolo della Scherma Brindisi) 10-7

Semifinali

Martignano (Circolo della Scherma Brindisi) b. Schiavone (Daunia Fencing Club) 10-6

Gaetani (Virtus Scherma Salento) b. Ortalizio (Accademia Scherma Bari) 10-7

Classifica (4): 1. Natan Gaetani (Virtus Scherma Salento), 2. Valerio Carmine Martignano (Circolo della Scherma Brindisi), 3. Gioele Giuseppe Ortalizio (Accademia Scherma Bari) e Leonardo Francesco Schiavone (Daunia Fencing Club).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – FIORETTO GIOVANISSIMI – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Garramone (Schermistica Lucana Potenza) b. Telesca (Schermistica Lucana Potenza) 10-5

Semifinali

Telesca (Schermistica Lucana Potenza) b. Gallorini (Virtus Scherma Salento) 10-6

Garramone (Schermistica Lucana Potenza) b. Della Croce (Schermistica Lucana Potenza) 10-3

Classifica (4): 1. Luigi Garramone (Schermistica Lucana Potenza), 2. Domenico Telesca (Schermistica Lucana Potenza), 3. Gabriele Della Croce (Schermistica Lucana Potenza) e Lorenzo Gallorini (Virtus Scherma Salento).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – FIORETTO RAGAZZI/ALLIEVI – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Ottomanelli (Club Scherma Bari) b. Nardozza (Schermistica Lucana Potenza) 15-7

Semifinali

Nardozza (Schermistica Lucana Potenza) b. Casamassima (Circolo Schermistico Matera) 15-3

Ottomanelli (Club Scherma Bari) b. Florio (Club Scherma Bari) 15-12

Classifica (13): 1. Michelangelo Ottomanelli (Club Scherma Bari), 2. Giandomenico Nardozza (Schermistica Lucana Potenza), 3. Francesco Casamassima (Circolo Schermistico Matera) e Francesco Florio (Club Scherma Bari), 5. Eugenio Lops (Circolo Schermistico Matera), 6. Carlo Demauro (Circolo Schermistico Matera), 7. Samuele Cafagno (Club Scherma Bari), 8. Domenico Fusco (Schermistica Lucana Potenza).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – FIORETTO BAMBINE – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Marturano (Accademia Scherma Bari) b. Campanella (Daunia Fencing Club) 10-8

Classifica (2): 1. Lucia Marturano (Accademia Scherma Bari), 2. Elena Campanella (Daunia Fencing Club).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – FIORETTO GIOVANISSIME – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Orlando (Daunia Fencing Club) b. La Gatta (Daunia Fencing Club) 10-5

Semifinali

Orlando (Daunia Fencing Club) b. Balsamo (Club Scherma Bari) 9-4

La Gatta (Daunia Fencing Club) b. Verri (Virtus Scherma Salento) 10-8

Classifica (6): 1. Elisabetta Orlando (Daunia Fencing Club), 2. Silvia La Gatta (Daunia Fencing Club), 3. Flavia Verri (Virtus Scherma Salento) e Sara Balsamo (Club Scherma Bari), 5. Chiara Petrizzi (Schermistica Lucana Potenza), 6. Giorgia Casafina (Daunia Fencing Club)

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – FIORETTO RAGAZZE/ALLIEVE – Foggia, 5 febbraio 2022

Finale

Tessari (Circolo della Scherma Brindisi) b. Calogiuri (Virtus Scherma Salento) 15-8

Semifinali

Tessari (Circolo della Scherma Brindisi) b. Caliendo (Accademia Scherma Bari) 15-4

Calogiuri (Virtus Scherma Salento) b. Sciancalepore (Accademia Scherma Bari) 15-7

Classifica (5): 1. Sara Tessari (Circolo della Scherma Brindisi), 2. Carola Calogiuri (Virtus Scherma Salento), 3. Giorgia Sciancalepore (Accademia Scherma Bari) e Sara Caliendo (Accademia Scherma Bari), 5. Noemi Ciuffreda (Daunia Fencing Club).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SCIABOLA MASCHIETTI – Foggia, 6 febbraio 2022

Finale

De Rosa (Circolo Schermistico Dauno) b. Breglia (Circolo Schermistico Dauno) 10-7

Semifinali

De Rosa (Circolo Schermistico Dauno) b. D’Amore (Scherma Trani) 10-5

Breglia (Circolo Schermistico Dauno) b. Garofalo (Scherma Trani) 10-7

Classifica (5): 1. Simone De Rosa (Circolo Schermistico Dauno), 2. Domenico Breglia (Circolo Schermistico Dauno), 3. Nicola Garofalo (Scherma Trani) e Antonio D’Amore (Scherma Trani), 5. Michele Sirianni (Circolo Scherma Lametino).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SCIABOLA GIOVANISSIMI – Foggia, 6 febbraio 2022

Finale

Dilillo (Scherma Trani) b. Soldano (Scherma Trani) 10-6

Semifinali

Dilillo (Scherma Trani) b. Bruno (Circolo Schermistico Dauno) 10-8

Soldano (Scherma Trani) b. Gesualdi (Circolo Schermistico Dauno) 10-1

Classifica (7): 1. Michele Pio Dilillo (Scherma Trani), 2. Edoardo Soldano (Scherma Trani), 3. Federico Gesualdi (Circolo Schermistico Dauno) e Gaetano Bruno (Circolo Schermistico Dauno), 5. Vincenzo Francesco D’Angelo (Club Scherma San Severo), 6. Domenico Montagano (Club Scherma San Severo), 7. Simone Gigliotti (Circolo Scherma Lametino).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SCIABOLA RAGAZZI/ALLIEVI – Foggia, 6 febbraio 2022

Finale

Ciccone (Club Scherma San Severo) b. Mastrolitto (Circolo Schermistico Dauno) 15-11

Semifinali

Mastrolitto (Circolo Schermistico Dauno) b. Piraina (Circolo Scherma Lametino) 15-12

Ciccone (Club Scherma San Severo) b. Acquaviva (Scherma Trani) 15-12

Classifica (19): 1. Antonio Ciccone (Club Scherma San Severo), 2. Pietro Gianni Mastrolitto (Circolo Schermistico Dauno), 3. Alessio Piraina (Circolo Scherma Lametino) e Emanuele Acquaviva (Scherma Trani), 5. Marco Iazzetti (Circolo Schermistico Dauno), 6. Matteo Vista (Scherma Trani), 7. Riccardo Maestri (Circolo Schermistico Dauno), 8. Luca Viola (Circolo Scherma Lametino).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SCIABOLA BAMBINE – Foggia, 6 febbraio 2022

Finale

Tantimonaco (Club Scherma San Severo) b. Salcuni (Club Scherma San Severo) 10-7

Classifica (2): 1. Gaia Tantimonaco (Club Scherma San Severo), 2. Ilaria Salcuni (Club Scherma San Severo).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SCIABOLA GIOVANISSIME – Foggia, 6 febbraio 2022

Finale

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Poliseno (Circolo Schermistico Dauno) 10-3

Semifinali

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Gitto (Circolo Schermistico Dauno) 10-5

Poliseno (Circolo Schermistico Dauno) b. De Paolis (Circolo Schermistico Dauno) 10-9

Classifica (6): 1. Leonilde Buenza (Circolo Schermistico Dauno), 2. Giulia Poliseno (Circolo Schermistico Dauno), 3. Veronica Gitto (Circolo Schermistico Dauno) e Sofia Maria De Paolis (Circolo Schermistico Dauno), 5. Nicol Bentivoglio (Club Scherma San Severo), 6. Chiara Liberti (Club Scherma San Severo).

SECONDA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14 – SCIABOLA RAGAZZE/ALLIEVE – Foggia, 6 febbraio 2022

Finale

Di Mauro (Circolo Schermistico Dauno) b. G. Perillo (Club Scherma San Severo) 15-8

Semifinali

Di Mauro (Circolo Schermistico Dauno) b. V. Perillo (Club Scherma San Severo) 15-2

Perillo (Club Scherma San Severo) b. Volpe (Scherma Trani) 15-13

Classifica (7): 1. Martina Di Mauro (Circolo Schermistico Dauno), 2. Gloria Perillo (Club Scherma San Severo), 3. Flavia Volpe (Scherma Trani) e Viola Perillo (Club Scherma San Severo), 5. Giorgia Gasbarrino (TDL Scherma Campobasso), 6, Roberta Cardellino (Circolo Schermistico Dauno), 7. Rebecca Albanese (Club Scherma San Severo).

