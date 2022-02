CERIGNOLA – LA FINANZA SCOPRE ATTIVITA’ ILLECITA DI SCOMMESSE

In Cerignola, presso un esercente l’attività di “organizzazioni con fini culturali e ricreativi”, la Guardia di Finanza ha scoperto un’attività illecita di raccolta scommesse di gioco per conto di un bookmaker estero in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte delle competenti Autorità. Pertanto, sono state sottoposte a sequestro penale n. 10 postazioni di gioco illegali; il titolare del circolo ricreativo è stato deferito alla Procura della Repubblica.