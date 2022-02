SAN MARCO IN LAMIS – ARRESTATO UN 55ENNE

In San Marco in Lamis i Carabinieri traevano arresto un 55 enne del posto con precedenti di polizia già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel predetto comune, poiché colpito da ordinanza di aggravamento misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di atti persecutori. Provvedimento disposto a seguito della richiesta della Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis atteso le reiterate violazioni della precedente misura.