SAN SEVERO – ARRESTI E DENUNCE DEI CARABINIERI

i Carabinieri in San Severo in quel centro:

traevano in arresto un 21enne straniero, con precedenti di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale il quale non si fermava all’alt imposto dalla pattuglia nel corso di un controllo alla circolazione stradale. A seguito di un inseguimento per il centro cittadino, dopo averlo immobilizzato, i militari appuravano che lo stesso era privo di patente ed il mezzo non coperto da polizza assicurativa;

davano esecuzione, nei confronti di un 24enne del posto con precedenti di polizia, di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione per prosieguo della pena in regime carcerario a seguito di evasione su specifico provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Foggia;

nel corso di controlli antidroga denunciavano in stato di libertà tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, segnalavano al Prefetto di Foggia tre giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti sequestrando cocaina, hashish e marijuana nonché euro 1500 circa.

Va precisato che la posizione delle persone arrestate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse, sebbene siano attinte da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali si procede, non possono essere considerate colpevoli sino alla condanna definitiva.