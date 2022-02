SAN SEVERO – SPORT NEI PARCHI. PUBBLICATO AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DI ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il Comune di San Severo informa che, in esecuzione alla D.D. n. 324 del 04/02/2022, è indetto un avviso pubblico per l’adesione di associazioni – Società sportive dilettantistiche per il progetto “SPORT NEI PARCHI – Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend”, promosso da Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI. Il progetto è realizzato in collaborazione tra Comune di San Severo, Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

“Il Comune di San Severo – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore allo Sport Felice Carrabba – ha partecipato all’Avviso Pubblico per l’adesione dei Comuni al PROGETTO SPORT NEI PARCHI – Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend ed è risultato finanziabile ai sensi dei criteri definiti nel succitato Avviso. Il Comune ha sottoscritto la convenzione con Sport e Salute ed ha confermato la partecipazione al Progetto con la concessione gratuita dell’area Parco Verde sito in via Attilio Lombardi in favore delle ASD/SSD che saranno identificate con l’Avviso Pubblico per l’adesione di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche. Il Progetto mira a realizzare attività motorie e sportive nel parco urbano per la creazione di aree non attrezzate (c.d. “Isole di Sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite dalle ASD/SSD che saranno selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva a favore della cittadinanza. Le ASD/SSD selezionate si impegnano ad offrire durante il weekend un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, terza età ed eventuali ulteriori target) all’interno del Parco secondo le modalità definite nell’Avviso Pubblico. Inoltre, il Parco sarà messo a disposizione delle ASD/SSD per svolgere l’attività sportiva in favore dei propri tesserati durante la settimana”.

Il Progetto prevede la collaborazione delle ASD/SSD individuate tramite l’Avviso Pubblico nell’organizzazione di giornate a tema “sport e sociale” o “sport e salute” in favore dell’intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali (es. razzismo, violenza sulle donne, bullismo, omofobia, etc.) e sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio (Enti ospedalieri, Università, esperti scientifici). Per valorizzare al massimo l’intervento e definire le attività aggiuntive (es. giornate dedicate a “sport e sociale”, a “sport e salute”, ecc.) sarà prevista una cabina di regia comune formata da un referente individuato da ciascun soggetto coinvolto (Comune, Struttura Territoriale Sport e Salute, Organismi Sportivi Territoriali di affiliazione delle ASD/SSD selezionate e Associazioni e Società sportive dilettantistiche selezionate); inoltre verrà individuata la figura di un Coordinatore tecnico del Parco, per la gestione e coordinamento delle attività degli “Urban sport activity e weekend”. Inoltre, il Parco potrà essere utilizzato anche da ulteriori ASD/SSD, individuate di volta in volta dalla Cabina di Regia o attraverso apposito Avviso Pubblico, al fine di promuovere gratuitamente attività sportive emergenti e poco diffuse sul territorio. Fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, tutte le attività dovranno essere realizzate sulla base della normativa nazionale e regionale relativa alle misure di contenimento del virus COVID-19, vigente al momento. Le candidature delle ASD/SSD dovranno pervenire, attraverso l’apposita procedura descritta nell’art. 9 entro e non oltre le ore 14.00 dell’08.03.2022 a pena di esclusione. Per supporto nella compilazione della domanda è possibile scrivere alla casella di posta elettronica puglia@sportesalute.eu.

L’AVVISO PUBBLICO INTEGRALE CON TUTTE LE INFORMAZIONI E IL MODULO DI DOMANDA E’ CONSULTABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SAN SEVERO – ALBO PRETORIO – www.comune.san-severo.fg.it

SAN SEVERO, 8 febbraio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo