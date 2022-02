SAN SEVERO – AL VIA QUESTO POMERIGGIO IL TAVOLO PERMANENTE SULLA CONTINUITA’ EDUCATIVA ED IL BENESSERE DELL’ADOLESCENZA E GIOVANILE

Questo pomeriggio prenderà il via “Il Tavolo permanente sulla corresponsabilità educativa e sul benessere adolescenziale e giovanile”. L’iniziativa, che trova origine nella sinergia tra gli Assessorati al Welfare regionale ed al Welfare del Comune di San Severo, scaturisce dalla volontà dei due Assessorati di istituire un luogo di confronto concreto e stabile tra tutti gli attori (istituzionali e non) del Territorio, che si occupano di adolescenti, giovani e famiglie.

Il Tavolo partirà con l’analisi del contesto territoriale, passando all’indagine delle criticità ma soprattutto delle risorse presenti sul territorio e dei punti di forza educativa per ripartire e superare l’approccio emergenziale al tema. È indubbio, infatti, che quando si affrontano temi che ineriscono l’adolescenza e\o il mondo giovanile spesso si cade nell’errore di utilizzare una chiave di lettura connessa al disagio e\o alla devianza. La volontà dei due Assessorati, invece, è quello provare a darsi un orizzonte che guardi al benessere delle famiglie, degli adolescenti e dei giovani e sebbene, l’obiettivo sia ambizioso, soprattutto se si tiene conto del punto da cui partiamo, ovvero dai fatti di cronaca (non solo del territorio locale e provinciale) che vedono protagonisti gli adolescenti o i più giovani, riteniamo che un simile lavoro di sinergia possa fornire buoni frutti.

Per farlo, però, è necessario che tutta la filiera istituzionale e l’intera comunità ponga il tema in cima alle proprie priorità e per farlo è indispensabile costruire un luogo stabile di confronto in cui tracciare un percorso comune volto a rispondere in modo efficace ed efficiente alle situazioni di rischio, di disagio e di fragilità, partendo dalla prevenzione attraverso la stipula di una vera e propria alleanza educativa sia istituzionale che di comunità.

Pertanto, il lavori del tavolo si articoleranno in una serie di incontri: dapprima con gli attori istituzionali (a cui presenzieranno Il Tribunale per i Minorenni il Garante dei diritti del minore, il Ministero della Giustizia con il Dipartimento Giustizia Minorile e con l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni, il Comando di Polizia, il Direttore dei DD.SS. 51 Asl FG, Servizio Sociale Professionale della Asl Fg, il SNPIA San Severo, il Responsabile dell’Assistenza consultoriale dei DD.SS., il Servizio di Psicologia Clinica, l’Ufficio Scolastico Provinciale, gli Istituti Scolastici, nonché la Diocesi con l’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Oratori ed il Responsabile Giovani dell’Azione Cattolica), per poi proseguire con una serie di incontri con le realtà del territorio che a vario titolo si occupano dei predetti temi per concertare strategie ed azioni.

“Siamo particolarmente lieti – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore al Welfare del Comune di San Severo Simona Venditti – di questa collaborazione con l’Assessorato Regionale al Welfare, seguito dall’Assessore Rosa Barone, che ha sempre mostrato attenzione per il nostro territorio. Siamo certi che questa sinergia saprà tradursi in atti ed azioni concrete, costruendo e consolidando attorno ai ragazzi ed alle famiglie, misure e servizi volte al benessere delle famiglie, degli adolescenti e dei giovani”.

SAN SEVERO, 9 febbraio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo