SAN SEVERO – Pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “IL MOSAICO DI SAN SEVERO – CORRIDOI ECOLOGICI NEI TORRENTI RADICOSA E VENOLO” per un importo pari a 900mila euro

E’ stata pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “IL MOSAICO DI SAN SEVERO – CORRIDOI ECOLOGICI NEI TORRENTI RADICOSA E VENOLO”. L’importo dei lavori è pari a 900.000 euro, la scadenza per la presentazione delle offerte il 16 marzo 2022 alle ore 12,30. Si tratta di un’opera finanziata per € 1.300.000,00 a valere sui fondi dell’Asse VI del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, che in fase di candidatura si è classificata all’ottavo posto della graduatoria regionale. In fase di predisposizione della candidatura il Comune di San Severo ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le associazioni datoriali dell’agricoltura (CIA, Coldiretti, Confagricoltura) e con alcune associazioni ambientaliste e sportive (Legambiente, Nordwalking).

“L’intervento prevede un approccio innovativo – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco con delega all’Urbanistica Salvatore Margiotta e l’Assessore alla Pianificazione Strategica Luigi Montorio – al tema della tutela e della valorizzazione del territorio, in attuazione di quanto prevede lo Scenario Strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che attribuisce importanza alla ricostituzione della rete ecologica sia per quanto concerne la tutela della biodiversità, sia per quanto concerne la tutela idrogeologica. La progettazione è stata laboriosa, in quanto ha richiesto la condivisione con il Consorzio di Bonifica della Capitanata, ente incaricato della manutenzione dei corsi d’acqua e di altri enti sovraordinati. E’ un’opera importante, davvero strategica come definizione, che consentirà il superamento degli annosi problemi che si trascinano da sempre lungo le campagne e gli insediamenti attraversati dai due corsi d’acqua”.

L’intervento prevede la ricostituzione della continuità fisica della vegetazione arborea lungo i torrenti Radicosa e Venolo, a Nord e a Sud di San Severo, mediante la piantumazione di vegetazione arborea lungo le sponde di un tratto di entrambi i torrenti. Nel caso del torrente Radicosa si interviene dall’intersezione con la SP 142 San Severo – San Paolo di Civitate all’intersezione con la SP 35 San Severo – Lesina, nel caso del Venolo dalla sorgente all’intersezione con l’autostrada A14.

Inoltre, lungo il torrente Radicosa è prevista la realizzazione di un’area di laminazione, riducendo in questo modo il rischio idraulico, in corrispondenza del sito dove era presente storicamente il cosiddetto “Boschetto Di Lembo” (all’intersezione tra via Boschetto e il torrente Radicosa). Lungo il torrente Venolo è prevista la valorizzazione dell’area della sorgente, che si trova lungo il tratturo L’Aquila – Foggia, in corrispondenza dell’intersezione tra la statale 16 e la strada vecchia per Lucera; inoltre, lungo il torrente Venolo, in corrispondenza del PIP, lungo via Foggia, è prevista la realizzazione di un bosco CO2. L’intervento prevede anche una parte delle risorse per attività di sensibilizzazione dei proprietari dei suoli agricoli e della cittadinanza da parte delle associazioni datoriali e delle associazioni ambientaliste e sportive.

SAN SEVERO, 9 febbraio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo