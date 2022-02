DOMENICA 13 FEBBRAIO SAN SEVERO FESTEGGIA LA 11^ GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO

Si tiene anche nel 2022 la GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO, proclamata nel 2011 dagli Stati membri dell’UNESCO e adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012. L’iniziativa, giunta alla 11^ edizione, nella Città di San Severo è organizzata dall’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di San Severo IQ7FG “I7DS Sebastiano Bucci” in collaborazione con il Comune di San Severo e il Club per l’UNESCO di San Severo. L’evento gode del patrocinio del Comune di San Nicandro Garganico (I7DS Sebastiano Bucci era originario di San Nicandro) e del GAL Daunia Rurale San Severo.

Domenica 13 febbraio, nella coincidenza del 40° anniversario della sua fondazione, l’A.R.I. San Severo organizza un’apposita manifestazione che si terrà in Piazza Attilio De Cicco angolo Via T. Solis, dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Nel corso dell’evento, al quale prenderà parte il Sindaco Francesco Miglio, sarà data la possibilità ai cittadini di far conoscere l’Associazione Radioamatori Italiani e le attività ad essa connesse, oltre ché poter apprezzare le potenzialità delle radiocomunicazioni, in particolare nelle situazioni di emergenza, grazie alla installazione di una postazione radiomobile.

“La Giornata Mondiale della Radio – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – rappresenta un momento importante per celebrare il valore della radio che rimane, ancora oggi, il più potente mezzo di comunicazione esistente. Siamo felici di collaborare a questo evento, unico nel suo genere, in programma a San Severo. All’Associazione Radioamatori Italiani di San Severo, che svolge un ruolo fondamentale nel campo della radiocomunicazione, rivolgiamo oil nostro pubblico ringraziamento, esteso a tutti i soci e volontari ed in particolare al Presidente Enrico Maggio”.

SAN SEVERO, 10 febbraio 2022

