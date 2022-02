SAN SEVERO – AUTO AD ALTA VELOCITA’ ENTRA NELL’ANDRONE DI PALAZZO CELESTINI E SEMINA IL PANICO

AUTO AD ALTA VELOCITA’ ENTRA NELL’ANDRONE DI PALAZZO CELESTINI E SEMINA IL PANICO

Questa mattina grave episodio a Palazzo Celestini – Residenza Municipale. Un uomo, a cui è stato impedito l’accesso agli uffici comunali (dove voleva recarsi per ottenere una certificazione) perché risultato sprovvisto di green pass a seguito del controllo di routine dei vigilantes in servizio Raffaele Sciarra e Ciro Giustizia (è intervenuto anche il Luogotenente Benito Ceci della Global Secutiry) è successivamente entrato a forte velocità con il proprio automezzo nell’androne del Municipio terminando la folle corsa sulla Fiat Panda in dotazione al Comune parcheggiata dinanzi la recinzione del cantiere per i lavori che interessano la sede comunale, a sua volta abbattuta. Ulteriori danni sono stati provocati ad uno scooter – sempre di proprietà del Comune di San Severo – ivi parcheggiato. Notevoli i danni riportati, tanto lo spavento tra i presenti. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. L’uomo è stato identificato.

SAN SEVERO, 10 febbraio 2022

Il Responsabile Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo